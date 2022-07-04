За тиждень від обстрілів ворога загинули 30 мирних мешканців Харківщини, - Синєгубов

Сьогодні вдень внаслідок обстрілів у Кутузівці Харківської області поранена 81-річна жінка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Хочу окремо подякувати 228 батальйону 127 бригади тероборони Харкова, які провели на Харківському напрямку успішну операцію. Не втративши жодного воїна, вони знищили велику кількість живої сили противника та його броньованої техніки”, - зазначив Синєгубов.

Також черговий російський склад з боєприпасами було знижено на Ізюмському напрямку.

Синєгубов додав, що сьогодні з тимчасово окупованих територій області евакуювали 860 людей. Цей процес супроводжували волонтерські організації.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад Харківського району. Внаслідок обстрілів загинули люди.