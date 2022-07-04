На території Донецької області створені 14 місцевих військових адміністрацій

Президент України Володимир Зеленський створив 14 військових адміністрацій на Донеччині.
Про це йдеться в Указі президента України №469/2022.
Місцеві військові адміністрації створені:
- у Волноваському районі – Великоновосілківська і Комарська військові адміністрації;
- у Покровському районі – Курахівська та Шахівська військові адміністрації;
- у Краматорському районі – Краматорська, Лиманська, Миколаївська, Святогірська і Черкаська військові адміністрації;
- у Бахмутському районі – Бахмутська, Званівська, Сіверська, Соледарська і Часовоярська військові адміністрації.
Як зазначив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, з цим рішенням стане значно простіше виконувати військові задачі та підтримувати життєдіяльність громад області.
Кириленко додав, що кожна новостворена військова адміністрації вже отримала свого очільника.
Як раніше повідомлялось, після захоплення Лисичанська в Луганській області російські військові, ймовірно, кинуть сили на взяття під контроль Донецької області.