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На території Донецької області створені 14 місцевих військових адміністрацій

Нові військові адміністрації створені у п’яти районах Донеччини. 

На території Донецької області створені 14 місцевих військових адміністрацій
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський створив 14 військових адміністрацій на Донеччині.

Про це йдеться в Указі президента України №469/2022.

Місцеві військові адміністрації створені:

  • у Волноваському районі – Великоновосілківська і Комарська військові адміністрації;
  • у Покровському районі – Курахівська та Шахівська військові адміністрації;
  • у Краматорському районі – Краматорська, Лиманська, Миколаївська, Святогірська і Черкаська військові адміністрації;
  • у Бахмутському районі – Бахмутська, Званівська, Сіверська, Соледарська і Часовоярська військові адміністрації.

Як зазначив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, з цим рішенням стане значно простіше виконувати військові задачі та підтримувати життєдіяльність громад області.

Кириленко додав, що кожна новостворена військова адміністрації вже отримала свого очільника. 

Як раніше повідомлялось, після захоплення Лисичанська в Луганській області російські військові, ймовірно, кинуть сили на взяття під контроль Донецької області.

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