На території Донецької області створені 14 місцевих військових адміністрацій

Президент України Володимир Зеленський створив 14 військових адміністрацій на Донеччині.

Про це йдеться в Указі президента України №469/2022.

Місцеві військові адміністрації створені:

у Волноваському районі – Великоновосілківська і Комарська військові адміністрації;

у Покровському районі – Курахівська та Шахівська військові адміністрації;

у Краматорському районі – Краматорська, Лиманська, Миколаївська, Святогірська і Черкаська військові адміністрації;

у Бахмутському районі – Бахмутська, Званівська, Сіверська, Соледарська і Часовоярська військові адміністрації.

Як зазначив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, з цим рішенням стане значно простіше виконувати військові задачі та підтримувати життєдіяльність громад області.

Кириленко додав, що кожна новостворена військова адміністрації вже отримала свого очільника.

Як раніше повідомлялось, після захоплення Лисичанська в Луганській області російські військові, ймовірно, кинуть сили на взяття під контроль Донецької області.