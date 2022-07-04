Зеленський та Андерссон зробили спільну заяву

За результатами нинішньої зустрічі в Києві Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон зробили спільну заяву.

Її текст опублікували на сайті глави держави.

"...Україна та Швеція рішуче засудили неспровоковану, невиправдану та незаконну загарбницьку війну Росії проти України, а також підтвердили свою рішучу готовність підтримувати відповідні кримінальні розслідування з метою притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах Росії в Україні", - йдеться в заяві.

Зеленський подякував Андерссон за оборонну допомогу Швеції нашій державі, а також гуманітарну підтримку, поміч у розмінуванні територій і сприяння у повоєнній відбудові.

Сторони домовилися про підтримку Швецією подальшої імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, "включно з поглибленою та всеосяжною зоною вільної торгівлі, як дорожньої карти для реформ і подальшої інтеграції з ЄС".

"Лідери висловили задоволення поглибленням партнерства між Україною та Швецією у постачанні ядерного палива в Україну та відзначили потенціал співпраці між Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" та Westinghouse Electric Sweden AB", - йдеться у спільній заяві.

Також заплановано двосторонні проєкти у сфері енергоефективності, зокрема розвиток сміттєпереробних потужностей України для забезпечення безпечного та чистого довкілля у Європі.

Нагадаємо, в Україну 4 липня прибула прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон. Шведська делегація відвідала Київщину - Бучу та Бородянку, побувала на місці масового поховання людей, закатованих росіянами, біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного. Також Андерссон на власні очі побачила зруйновані та пошкоджені війною будинки в Бородянці. Опісля прем'єр зустрілася з Володимиром Зеленським.