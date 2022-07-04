Зустрічі відбулись під час Конференції в Лугано.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із Петром Фіалою, прем'єром Чехії, яка однією з перших підтримала Україну після російського вторгнення.

Про це повідомив голова Кабміну Денис Шмигаль.

“Найближчі шість місяців Чехія головуватиме в Раді Європейського Союзу. У цей час плануємо здійснити рішучі кроки щодо інтеграції України в ЄС”, - зазначив Шмигаль.

Він додав, що із Фіалою були скоординовані дії щодо протистояння російській агресії, також сторони обговорили практичну реалізацію Плану відновлення України.

Також Денис Шмигаль повідомив, що зустрівся з прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте. З нею обговорили посилення співпраці для розширення експортних можливостей України, насамперед експорту врожаю.

Фото: Пресслужба Дениса Шмигаля

Фото: надано пресслужбою

Нагадаємо, український уряд формує електронну мапу країни, на якій фіксуються всі збитки, завдані війною з Росією.