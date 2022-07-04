В Україну прибула прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон

Вона відвідала Київщину і зустрілася з Президентом Зеленським.

В Україну з робочим візитом прибула прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Шведська делегація відвідала Київщину - Бучу та Бородянку, побувала на місці масового поховання людей, закатованих росіянами, біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного. Також Андерссон на власні очі побачила зруйновані та пошкоджені війною будинки в Бородянці.

Опісля прем'єр Швеції зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Це її перший візит до Києва й одразу дуже результативний. Дякую за солідарність з українцями та підтримку нашого курсу на повноправне приєднання до ЄС у майбутньому", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у червні Президент України провів телефонну розмову з Магдаленою Андерссон і запросив її відвідати нашу державу.