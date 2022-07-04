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В Україну прибула прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон

Вона відвідала Київщину і зустрілася з Президентом Зеленським.

В Україну прибула прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон
Фото: Telegram/Олексій Кулеба

В Україну з робочим візитом прибула прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Шведська делегація відвідала КиївщинуБучу та Бородянку, побувала на місці масового поховання людей, закатованих росіянами, біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного. Також Андерссон на власні очі побачила зруйновані та пошкоджені війною будинки в Бородянці.

Опісля прем'єр Швеції зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Це її перший візит до Києва й одразу дуже результативний. Дякую за солідарність з українцями та підтримку нашого курсу на повноправне приєднання до ЄС у майбутньому", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у червні Президент України провів телефонну розмову з Магдаленою Андерссон і запросив її відвідати нашу державу.

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