В Україну прибула прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон

В Україну з робочим візитом прибула прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
Шведська делегація відвідала Київщину - Бучу та Бородянку, побувала на місці масового поховання людей, закатованих росіянами, біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного. Також Андерссон на власні очі побачила зруйновані та пошкоджені війною будинки в Бородянці.
Опісля прем'єр Швеції зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським.
"Це її перший візит до Києва й одразу дуже результативний. Дякую за солідарність з українцями та підтримку нашого курсу на повноправне приєднання до ЄС у майбутньому", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, у червні Президент України провів телефонну розмову з Магдаленою Андерссон і запросив її відвідати нашу державу.