Зеленський відкрив у Лугано Конференцію з питань відновлення України

Він наголосив, що свобода могутніша, ніж будь-яка тиранія.

Президент Володимир Зеленський відкрив Конференцію з питань відновлення України, яка стартувала в швейцарському місті Лугано.

Серед учасників – очільники країн ЄС і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Президент Зеленський виступав за допомогою відеозвʼязку.

Президент відзначив, що ця конференція та її рішення можуть стати першим великим кроком до перемоги демократичного світу.

Війна Росії проти України є світоглядним протистоянням. Антиєвропейська система РФ намагається довести, що Європа нібито слабка і нездатна захищати свої цінності. Україну Росія хоче повернути до своєї зони контролю в Європі. РФ за чотири місяці повномасштабного вторгнення знищила 2102 освітні обʼєкти в Україні: школи, виші, садочки. Це свідоме знищення освітнього простору, простору, де люди навчаються соціалізації, навчаються бути людьми.

"Для чого Росії обстріли лікарень? Як вони можуть віддавати наказ про удари по шпиталю чи пологовому будинку? Росія показує, що навіть лікувати, навіть народжувати дітей українці не зможуть", – зазначив президент.

Від 24 лютого і до кінця червня росіяни знищили близько 800 медичних обʼєктів.

"Це свідома тактика Росії – не просто обстріли, а ставка в ідеологічному протистоянні", – додав президент, наголосивши, що РФ є державою-терористом.

Саме через те, що напад Росії – це атака не лише на Україну, а й на європейську систему, і відновлення держави має бути спільною справою.

Зеленський подякував Данії за готовність взяти шефство у відбудові Миколаївщини, Великій Британії – за готовність допомагати з відбудовою Київщини.

Україна пропонує свій національний план відбудови, на основі якого можна раціонально використовувати кошти. Основні принципи плану, серед іншого, це максимальна безпека, екологічність, застосування зелених технології, безбарʼєрність, прозорість при використання коштів.

Нагадємо, конференція у Лугано триватиме два дні. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль уже повідомив перші результати. Швейцарія інвестуватиме у реалізацію українських “зелених” проєктів.