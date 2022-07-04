Україна в 7 санкційному пакеті прагне повного відключення російських банків від SWIFT і ембарго на золото

Україна в сьомому санкційному пакеті Євросоюзу хоче бачити повне відключення російських банків від SWIFT і блокування можливостей Росії розпоряджатися золотовалютними резервами.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтервʼю LB.ua.

Також у пакет має увійти відрізання Росії від світової морської торгівлі. Це означає неможливість операторів кораблів надавати свої танкери в розпорядження Росії.

Кулеба зазначив, що грецькі приватні компанії є найбільшим постачальником танкерів для перевезення російської нафти.

"Не урядові компанії, я не звинувачую уряд Греції, але приватні грецькі компанії є найбільшими постачальниками, які, по суті, витягують Росію з зашморгу нафтового ембарго. Це факт", – зазначив він.

Крім того, Україна наполягає на розширенні персональних санкцій.

"Ну і персональні санкції, щоб їм було боляче. Їм, їхнім близьким, їхнім коханкам, щоб всім-всім було боляче", – додав він.

Кулеба також зазначив, що дві країни на тлі санкцій проти Росії намагаються скористатися ними і перетягти на себе великі російські гроші, при цьому зберігши гарні відносини зі США, ЄС і Україною.

"Ми все бачимо, все знаємо, все бачать наші партнери, вони включилися, і працюють активно з цими країнами. Ці дві країни вживають різних балансуючих заходів, але ми бачимо, що вони конкретно намагаються примножити свої капітали внутрішні коштом російських грошей і фінансових трансакцій. Це факт. І це країни, з якими в принципі історично Україну багато що пов’язує, і дружні відносини, і це не той випадок, коли можна вийти і сказати «ах, ви, негідники, що ви робите?». Бо тут вони щось роблять для росіян, але тут вони щось роблять для України", – заявив міністр.

Нагадаємо, Україна ще в травні закликала ЄС готувати сьомий санкційний пакет. У червні в Євросоюзі заявили, що розпочали роботу. За даними журналістів, до пакета може увійти ембарго на золото. Раніше відповідне рішення ухвалили в США.