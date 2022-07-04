Кулеба про попередження Заходу щодо нападу: "Можна було тихенько прислати, навіть за гроші, велику потужну систему ППО"

Остаточний сигнал про повномасштабний напад Росії президент США Джо Байден висловив 22 лютого під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Кулеба невідкладно доповів президенту Володимиру Зеленському про те, що може відбутися. Про це глава МЗС розповів в інтервʼю LB.ua.

Однак про перспективи нового вторгнення Вашингтон Україні говорив з вересня минулого року.

"Пролунала тоді легендарна фраза – «Копайте окопи». Ну, починайте копати, копайте окопи. Ми абсолютно серйозно поставились до цієї інформації, ми між собою проговорили, і президент отримав доповідь. І власне тоді постало одразу питання: ОК, якщо ви говорите, що все буде так, як буде, то військові потенціали неспівмірні. Що ви робите, і що ви будете робити? І звідси з’явилася, наприклад, позиція України, яку озвучував президент, про превентивні санкції. А навіщо ви чекаєте? Якщо ви впевнені на сто відсотків, навіщо ви чекаєте, поки це трапиться? Застосуйте санкції зараз, ускладніть їм життя прямо зараз", – наголосив міністр.

Однак партнери України надсилали "джавеліни" і NLAW.

"Ні, ну так сорі, якщо всі знали, що будуть літати ракети, може треба було щось інше робити? Я дуже вдячний партнерам, чесно, я абсолютно хочу для запису і щиро сказати, що без партнерів ми б з вами тут зараз не розмовляли. Але коли ідуть оці емоційні закиди – «Ми говорили, а нас не чули», так давайте повернемось і покроково все це пройдемо. Ну якщо всі знали, що в Київ будуть літати, Київ будуть бомбити ракетами, а можна було продати, навіть не безплатно дати, а продати нам кілька додаткових систем ППО? Просто тихенько. І протиракетних систем", – заявив очільник МЗС України.

Дмитро Кулеба нагадав, що про систему ППО "Залізний купол" Зеленський почав говорив ще раніше, під час першої ескалації, коли Росія збирала перші навчання уздовж східного кордону. Питання про протиракетну і протиповітряну оборону стояло на порядку денному задовго до осені минулого року.

"Так якщо за місяць з дня в день розказували, що ракети полетять в Київ, можна було тихенько прислати, навіть за гроші, велику потужну систему ППО, навіть той самий С-300 зі Словаччини? Поставити, і сказати: «Пацани, у вас там ракети через пару місяців полетять, так от, щоб менше ракет упало на київські вулиці, от вам система». Об’єктивно не було ж цього?" – підкреслив міністр.

Нагадаємо, у березні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна сама знайшла протиракетну оборону і була готова віддати останні гроші за неї, але західні партнери не ухвалювали відповідне рішення.