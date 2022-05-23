Повномасштабної війни не було б, якби світ дослухався до України і вжив превентивних санкцій, – Зеленський

Світ зараз переживає поворотний момент, коли вирішується, чи пануватиме груба сила. Ця сила не шукає нічого, крім підкорення інших, вона не дискутує, а вбиває одразу, як це просто зараз в Україні робить Росія.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у онлайн-виступі на відкритті Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Росія стала державою воєнних злочинів, і вона надихає інших потенційних агресорів. Зеленський підкреслив, що якщо світ прогавить цей поворотний момент, то весь перетвориться на дуже велику колекцію воєнних злочинів.

"Історія памʼятає багато моментів, коли все змінювалось кардинально. Коли декілька пострілів можуть призвести до загибелі мільйонів людей, якщо це постріли 28 червня 1914 року в Сараєво. Історія памʼятає, скільки горя може принести зло однієї людини, якщо вона бачить, що їй не чинять достатнього спротиву, як це було в 1938 році в Мюнхені", – нагадав президент.

Зараз ми маємо велику колекцію реакцій: статут ООН, ОБСЄ, МАГАТЕ, ВТО та інші інституції.

"Але чи достатньо їх, щоб реагувати на те, з чим ми зіткнулися сьогодні?.. Точно ні. Треба змінювати підхід. Не реагувати, а діяти, діяти превентивно, і не лише адаптувати під нові реалії те, що маємо, а створювати нові інструменти. Погляньте, що вже зробила Україна. Ми створили новий прецедент сміливості, не стали слухати тих, хто казав, що наша оборона не протримається довше кількох днів. Ми зупинили російську армію, яку називали другою у світі. І ціною важких боїв і тисяч життів відтискаємо окупантів з нашої землі", – зазначив Володимир Зеленський.

Він поставив питання, чи довелося би це нам робити, якби до України дослухалися ще минулого року і застосували би проти Росії справедливі превентивні санкції, здатні збити з ніг будь-якого агресора.

"Недопущення війни було би гарантовано, якби дії світу були превентивними, а не реагуванням. Україна створила і інший прецедент – небаченого єднання демократичного світу навколо емоцій справжнього захоплення української сміливості. І тепер сотні мільйорнів людей тиснуть на уряди і компанії, щоб вони обмежували відносини з державою-агресором. Але це відбувається тільки зараз, хоча Росія пішла війною проти України ще у 2014 році", – наголосив він.

Президент подякував за підтримку, але вважає, що якби це єднання і тиск відбулися раніше, наша держава і світ не мали б таких втрат.

"Не чекайте рокових пострілів. Не чекайте застосування Росією спеціальної зброї: хімічної, біологічної, не дай Боже, ядерної. Не створюйте в агресора враження, нібито світ не чинитиме достатнього спротиву. Захищайте одразу по максимуму свободу і нормальний порядок у світі. Ось якими мають бути санкції – максимальними. Щоб Росія та інші агресори чітко знали, до чого це одразу призводить. І таких санкцій проти Росії, я вважаю, досі немає. Ембарго на російську нафту. Повне блокування банків – без виключення, усіх. Повна відмова від російського IT-сектору, повна відмова від торгівлі з агресором", – заявив президент.

Він закликав створити прецедент повного виходу всього іноземного бізнесу з РФ, щоб бренди не асоціювалися з воєнними злочинами, щоб офіси, рахунки і товари не використовувалися воєнними злочинцями в кривавих інтересах.

Зеленський заявив, що кожна іноземна компанія, яка вийде з російського ринку, отримає доступ до ринку України. Представники України в Давосі ознайомлять усіх охочих із детялами цієї пропозиції.

Президент наголосив, що всі російські активи мають бути знайдені, заарештовані, конфісковані та направлені в спеціальний фонд, з якого всі постраждалі від війни зможуть отримати компенсації. Після цього у агресорів не лишиться мотивації чинити так, як Росія.

Крім того, Україна пропонує створити організацію відповідальних і демократичних держав-експортерів продовольства, які можуть діяти відповідно до глобальних правил торгівлі. У людства має бути страховка від голоду, і Україна готова надати майданчик для такої організації.

"Зброя. Фінанси. Політична підтримка. Санкції проти Росії. Якщо б ми отримали їх на 100% від нашої потреби, ще й одразу, у лютому, то результатом були би десятки тисяч збережених життів. Ось чому Україні потрібна вся зброя, яку ми запитуємо, а не тільки та, яку нам надають. Ось чому нам потрібні фінанси – це $5 млрд щомісячно. І увесь обсяг коштів, який необхідний для відбудови", – наголосив президент.

Він закликав долучитися до United24, де донори можуть спрямувати кошти на конкретні цілі. В подальшому пропонується створити глобальну структуру, яка зможе протягом 24 годин дати підтримку країні, яка зазнала нападу, стихійного лиха, пандемії. Це новий формат гарантій безпеки на основі того, через що ми самі пройшли і проходимо зараз.

Від України на форумі в різні дні також матимуть слово, серед інших, віцепремʼєрка-міністр економіки Юлія Свириденко, народна депутатка Євгенія Кравчук, гендиректор "Смарт-Холдинг" Юлія Кір'янова та представник Kyiv Hub Уляна Автономова, Віталій та Володимир Клички, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.