Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Рада продовжила воєнний стан в Україні до 23 серпня
Рада продовжила воєнний стан в Україні до 23 серпня
Ворожий вертоліт завдав ракетного удару на межі Харківської і Сумської областей
Ворожий вертоліт завдав ракетного удару на межі Харківської і Сумської областей
Щодня на фронті гинуть до ста українських військових, – Зеленський
Щодня на фронті гинуть до ста українських військових, – Зеленський
Рада продовжила загальну мобілізацію до 23 серпня
Рада продовжила загальну мобілізацію до 23 серпня
На Харківщині знайшли поховання окупантів, серед них - підполковник Герасимов
На Харківщині знайшли поховання окупантів, серед них - підполковник Герасимов
​Українські захисники знову підірвали переправу через Сіверський Донець, загинуло кількадесят окупантів, - МВС
​Українські захисники знову підірвали переправу через Сіверський Донець, загинуло кількадесят окупантів, - МВС
​Громадяни Польщі отримають особливий правовий статус в Україні
​Громадяни Польщі отримають особливий правовий статус в Україні
У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів, – Сєнкевич
У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів, – Сєнкевич
ГоловнаСвіт

Радник Росії при ООН пішов у відставку і заявив, що йому "ніколи не було так соромно" за РФ

Заяву Бондарєва оприлюднив директор UN Watch Хіллел Ноєр.

Радник Росії при ООН пішов у відставку і заявив, що йому "ніколи не було так соромно" за РФ
Фото: Svitnov

Радник російської місії при відділенні ООН у Женеві Борис Бондарєв подав у відставку. У своїй заяві він написав, що йому "ніколи не було так соромно за свою країну".

Про це повідомляє The Guardian.

Заяву Бондарєва оприлюднив у своєму Twitter директор правозахисної організації UN Watch Хіллел Ноєр.

"За двадцять років своєї дипломатичної кар'єри я бачив різні повороти нашої зовнішньої політики, але ніколи мені не було так соромно за свою країну, як 24 лютого цього року. Агресивна війна, розв'язана Путіним проти України, а по суті проти всього західного світу, є не лише злочином проти українського народу, а й, мабуть, найтяжчим злочином проти народу Росії, жирною літерою Z, яка перекреслює наші всі надії та перспективи...", - йдеться в заяві Бондарєва.

Радник російської місії розкритикував "просто катастрофічну" роботу російського МЗС за "пропагандистські штампи в дусі радянських газет 1930-их років". 

Бондарєв написав, що більше не може працювати в МЗС РФ і є причетним "до цієї кривавої, бездумної і зовсім непотрібної ганьби".

У свою чергу Хіллел Ноєр закликав "всіх інших російських дипломатів в Організації Об'єднаних Націй — і в усьому світі — наслідувати його (Бондарєва - Ред.) моральний приклад і піти у відставку".

Нагадаємо, цього місяця ООН проголосувала за початок розслідування ймовірних воєнних злочинів РФ в Україні.

Також Українська влада звернулась до Ради ООН з прав людини із проханням організувати спеціальну сесію, щоб розглянути військові злочини РФ проти мирного населення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також