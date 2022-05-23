Радник Росії при ООН пішов у відставку і заявив, що йому "ніколи не було так соромно" за РФ

Радник російської місії при відділенні ООН у Женеві Борис Бондарєв подав у відставку. У своїй заяві він написав, що йому "ніколи не було так соромно за свою країну".

Про це повідомляє The Guardian.

Заяву Бондарєва оприлюднив у своєму Twitter директор правозахисної організації UN Watch Хіллел Ноєр.

BREAKING: 🇷🇺 Russia’s Counsellor to the United Nations in Geneva has resigned.



Boris Bondarev: “Never have I been so ashamed of my country.”



UN Watch is now calling on all other Russian diplomats at the United Nations—and worldwide—to follow his moral example and resign.



🧵: pic.twitter.com/ZuKqq0gJO8 — Hillel Neuer (@HillelNeuer) May 23, 2022

"За двадцять років своєї дипломатичної кар'єри я бачив різні повороти нашої зовнішньої політики, але ніколи мені не було так соромно за свою країну, як 24 лютого цього року. Агресивна війна, розв'язана Путіним проти України, а по суті проти всього західного світу, є не лише злочином проти українського народу, а й, мабуть, найтяжчим злочином проти народу Росії, жирною літерою Z, яка перекреслює наші всі надії та перспективи...", - йдеться в заяві Бондарєва.

Радник російської місії розкритикував "просто катастрофічну" роботу російського МЗС за "пропагандистські штампи в дусі радянських газет 1930-их років".

Бондарєв написав, що більше не може працювати в МЗС РФ і є причетним "до цієї кривавої, бездумної і зовсім непотрібної ганьби".

У свою чергу Хіллел Ноєр закликав "всіх інших російських дипломатів в Організації Об'єднаних Націй — і в усьому світі — наслідувати його (Бондарєва - Ред.) моральний приклад і піти у відставку".

Нагадаємо, цього місяця ООН проголосувала за початок розслідування ймовірних воєнних злочинів РФ в Україні.

Також Українська влада звернулась до Ради ООН з прав людини із проханням організувати спеціальну сесію, щоб розглянути військові злочини РФ проти мирного населення.