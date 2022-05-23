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Росія має заплатити довготривалу ціну за варварство в Україні, – Байден

Відсутність суттєвої відповідальності дасть сигнал Китаю. 

Росія має заплатити довготривалу ціну за варварство в Україні, – Байден
Фото: EPA/UPG

Росія повинна заплатити довготривалу ціну за своє варварство в Україні. Йдеться про санкції, впроваджувані Штатами та їхніми союзниками, заявив президент США Джо Байден у спілкуванні з журналістами під час візиту до Токіо.

Байден і премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда домовилися слідкувати за діями китайських військово-морських сил у межах спільних з Росією навчань, пише The Guardian.

Байден підтвердив, що Штати мають намір вжити військових заходів для захисту Тайваню.

"Це зобовʼязання, яке ми взяли на себе", – сказав він.

Президент США напряму повʼязав долю України та Тайваню і сказав, що західні санкції проти Росії повинні мати довготривалу ціну, бо інакше який сигнал це надсилає Китаю у його прагненнях захопити Тайвань силою. 

Нагадаємо, восени 2021 напруга між Тайванем і Китаєм зросла. КНР почала активно надсилати в повітряний простір острова свої військові винищувачі та натякати на силове "повернення" територій. Тайвань і союзники, включно зі США, відповідали, що готові давати відсіч. 

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