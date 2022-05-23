Росія має заплатити довготривалу ціну за варварство в Україні, – Байден

Росія повинна заплатити довготривалу ціну за своє варварство в Україні. Йдеться про санкції, впроваджувані Штатами та їхніми союзниками, заявив президент США Джо Байден у спілкуванні з журналістами під час візиту до Токіо.
Байден і премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда домовилися слідкувати за діями китайських військово-морських сил у межах спільних з Росією навчань, пише The Guardian.
Байден підтвердив, що Штати мають намір вжити військових заходів для захисту Тайваню.
"Це зобовʼязання, яке ми взяли на себе", – сказав він.
Президент США напряму повʼязав долю України та Тайваню і сказав, що західні санкції проти Росії повинні мати довготривалу ціну, бо інакше який сигнал це надсилає Китаю у його прагненнях захопити Тайвань силою.
Нагадаємо, восени 2021 напруга між Тайванем і Китаєм зросла. КНР почала активно надсилати в повітряний простір острова свої військові винищувачі та натякати на силове "повернення" територій. Тайвань і союзники, включно зі США, відповідали, що готові давати відсіч.