Веніславський: загальна мобілізація до кінця війни навряд чи буде скасована

У результаті мобілізації до ЗСУ включно з добровольцями залучили близько 450 000 людей.

У результаті мобілізації до лав ЗСУ залучено додатково близько 450 тисяч осіб. Попереду – важкі бої за звільнення тимчасово окупованих територій. Тому продовжується формування резервних бригад і підрозділів, які потребують укомплектування особовим складом.

Про це на брифінгу повідомив представник президента в Конституційному Суді, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, передає кореспондент LB.

"У зв’язку з широкомасштабною агресією відразу було оголошено про загальну мобілізацію. Загальна мобілізація – це звичайний стан речей, коли йде війна. У такому випадку ми маємо чітко розуміти, що Україна має війну. Тому всі особи чоловічої статі від 18 до 60 років підлягають мобілізації, залежно від конкретних обліково-військових спеціальностей та дефіциту таких облікових спеціальностей у ЗСУ", – заявив він.

Веніславський прогнозує, що загальна мобілізація не буде скасована найближчим часом.

"Ми повинні розуміти, що війна передбачає поповнення, у тому числі втрат, формування резервів. На сьогодні відбувається формування резервних бригад і резервних підрозділів. Ці резерви потребують укомплектування особовим складом, живою силою. Відповідно, технікою. Зараз цей процес іде. Сподіватися до кінця війни, що загальна мобілізація буде скасована, я думаю, на цей час підстав немає… Ворог ще має достатньо міцності. На превеликий жаль, нас ще чекають дуже складні часи, коли ми будемо відвойовувати нашу територію", – прогнозує він.

Член профільного комітету нагадав, що на момент широкомасштабної агресії чисельність ЗСУ без інших складових секторів безпеки та оборони становила 261 тисячу осіб.

"Станом на прийняття закону про основи національного спротиву чисельність була 250 тисяч, а з його прийняттям ми збільшили її на 11 тисяч. З них 10 тисяч – це кадровий склад тероборони, а ще 1 тисяча – склад сил спеціальних операцій, руху опору. На момент початку війни ця цифра становила 261 тисячу. На сьогодні ми маємо вже кількість збройних сил, яку окреслив президент, – це близько 700 тисяч. Можна сказати, що в результаті мобілізації до лав ЗСУ залучено, включаючи добровольчу участь, близько 450 тисяч осіб", – зазначив він.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 22 травня продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня. Відповідне рішення увалено для виконання указу президента Володимира Зеленського.