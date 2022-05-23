Веніславський: усі особи у справі Медведчука понесуть покарання, необхідно дочекатися всіх його показів

Необхідно дочекатися "повної картини" свідчень підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука. Усі винні особи понесуть заслужене покарання, заявив представник Президента в Конституційному Суді, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу.

"Говорити про справу Медведчука як про колаборацію не зовсім коректно. Я хочу нагадати, що ми прийняли закон про встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність ще на початку березня, на початку широкомасштабної агресії, коли пан Медведчук вже перебував у статусі особи, яка підозрюється у вчиненні важких кримінальних діянь — державній зраді. Тому йому інкримінувати колабораціонізм навряд чи варто. Хоча, звичайно, він вчиняв багато дій, які за змістом є колабораціонізмом. Що стосується інших колаборантів, то майже кожного дня щодо тих, хто сприяє російській владі, вихваляє та заперечує агресію, звинувачує Україну – все це, правду кажучи, є колабораціонізмом. Щодня реєструються кримінальні провадження. Вони потребують досудового розслідування", – заявив він.

Веніславський наголосив, що має відбутися досудове слідство щодо останніх зізнань Медведчука.

"Для нас набагато цікавішою є остання сенсаційна заява, яку оприлюднила СБУ. Щодо нових зізнань пана Медведчука, який у рамках досудового слідства заявив про безпосередню участь минулого вищого політичного керівництва держави в достатньо важких злочинах. А саме: фактично у привласненні державної власності, труби, по якій транспортувалося дизельне пальне під час збройної агресії. Завдяки скоординованим зусиллям вищого державного керівництва, а це не лише рішення колишнього президента, а й низки інших органів, включаючи судові та правоохоронні органи, було завдано суттєвих збитків державі. Зараз пан Медведчук починає про це говорити", – заявив він.

Народний депутат вважає, що необхідно дочекатися "повної картини".

"Але те, що вже сьогодні озвучено, дійсно жахає. Коли наші захисники гинули на фронтах, наше політичне керівництво фактично вело перемовини з представниками РФ щодо особистих інтересів. І ці бізнес-інтереси вже мають конкретний прояв і виміри, які органи досудового розслідування мають можливість оцінити. Тому це приклад того, коли будь-які дії в тіні на шкоду українського народу рано чи пізно стають відомими. І всі винуваті особи, я переконаний, понесуть заслужене покарання", – підсумував парламентар.

Сьогодні СБУ оприлюднила свідчення Медведчука проти пʼятого президента Петра Порошенка. Медведчук розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

Описуючи суть схеми, Медведчук деталізував роль у ній п'ятого президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише нібито звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

У квітні СБУ затримала Медведчука після втечі з-під домашнього арешту 27 лютого. Личаківський районний суд Львова обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Медведчук підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень.

Інша справа – це незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн. У лютому 2021 року Рада національної безпеки і оборони повернула трубопровід у державну власність, зазначили в СБУ.

Порошенко у вугільній справі підозрюється в тому, що у 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ, з метою реалізації схем постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.