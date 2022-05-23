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Медведчук не сказав нічого, що можна підтвердити доказами, – адвокат Порошенка Ілля Новіков

Новіков переконаний, що "слова Медведчука – не сенсація, але дуже погана новина". 

Медведчук не сказав нічого, що можна підтвердити доказами, – адвокат Порошенка Ілля Новіков
Ілля Новіков та Петро Порошенко (ілюстративне фото)
Фото: Макс Требухов

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков прокоментував оприлюднені СБУ свідчення підозрюваного в держзраді та фінансуванні терористичних "Л/ДНР" Віктора Медведчука, у яких він звинувачує пʼятого президента в причетності до виведення з держвласності ділянки нафтопроводу та реалізації схеми купівлі вугілля у ватажків бойовиків ОРДЛО. 

На погляд Новікова, слова для заяви Медведчука були написані не ним. Про це йдеться в заяві Новікова, оприлюдненій пресслужбою партії "Євросолідарність".

"Тому нас не турбує цей текст, я не знаю на що розраховували ці люди, які це створили. Він не сказав нічого такого, щоб ви могли підтвердити доказами, а ми очікуємо, що ви нам щось покажете", – заяви він.

Новіков переконаний, що "слова Медведчука – не сенсація, але дуже погана новина". 

"Це логіка, яка присутня в людей наприкінці третього місяця гарячої фази цієї війни. Те, що вони нехтують тим, як це вплине на ситуацію всередині суспільства, нашу єдність, якої ми дотримувалися весь цей час", – зазначив він 

Нагадаємо, Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях – "Л/ДНР", практично – у ватажків бойовиків. Також він заявив, що пʼятий президент причетний до виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

Медведчук запевняє, що Порошенко не лише нібито звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

Затриманий запевняє, що питаннями трубопроводу він займався на прохання п'ятого президента. І зрештою за рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп – до 42 млн доларів США. А з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень президентства Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася.

Щодо купівлі вугілля у ватажків бойовиків, Медведчук стверджує, що в цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему.

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