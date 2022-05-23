Затриманий Службою безпеки України Віктор Медведчук, якому висунуто підозру в дерзраді та сприянні тероризму, розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

Про це повідомляє сайт СБУ.

Описуючи суть схеми, Медведчук деталізував роль у ній п'ятого президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише нібито звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

"Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту – власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна – всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка", – повідомив Медведчук.

Таким чином, затриманий запевняє, що питаннями трубопроводу він займався на прохання п'ятого президента. І зрештою за рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп – до 42 млн доларів США. А з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень президентства Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася.

Крім того, Медведчук розповів деталі налагодження у 2014–2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях – "Л/ДНР", практично – у ватажків бойовиків.

"У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему", – пояснив затриманий.

Нагадаємо, у квітні СБУ затримала Медведчука після втечі з-під домашнього арешту 27 лютого. Личаківський районний суд Львова обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також Личаківський райсуд арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

21 квітня Верховна Рада ухвалила рішення про відкликання Медведчука з посади члена Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень.

Інша справа – це незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн. У лютому 2021 року Рада національної безпеки і оборони повернула трубопровід у державну власність, зазначили в СБУ.

Порошенко у вугільній справі підозрюється в тому, що у 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ, з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.