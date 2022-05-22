​Громадяни Польщі отримають особливий правовий статус в Україні

Президент України Володимир Зеленський анонсував введення особливого статусу польських громадян в Україні.
Про це повідомила у Telegram представник ВР в Конституційному суді Ольга Совгиря.
"Президент України анонсував внесення до парламенту найближчим часом законопроєкту про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні", – написала вона.
Подробиць поки що немає.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда перебуває з візитом в Україні. Анджей Дуда та Володимир Зеленський виступили у Верховній Раді. Голова держави анонсував внесення до ВР найближчим часом законопроєкту "Про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні".
Дуда став першим главою іноземної держави, який з початку війни виступає у Верховній Раді.