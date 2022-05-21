Італійців поінформували про ініціативу Президента щодо патронату над постраждалими українськими містами й регіонами.

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрівся з головою депутатської групи міжпарламентських зв’язків з Україною в парламенті Італії Уго Каппеллаччі та членом комісії із закордонних справ Маттео Перего ді Кремнаго.

Про це йдеться на сайт президента України.

Каппеллаччі підтвердив, що Італія й надалі підтримуватиме українців у їхньому захисті своєї країни та європейської демократії загалом.

“Значне враження на парламентську делегацію справили жахливі наслідки війни в місті Буча, яке парламентарі відвідали під час візиту”, – йдеться у повідомленні.

Жовква поінформував співрозмовників про ініціативу Президента щодо патронату над постраждалими українськими містами й регіонами. У цьому зв’язку було відзначено, що уряд Італії предметно розглядає можливість долучення до відбудови України.

Заступник керівника Офісу Президента висловив очікування щодо чіткої підтримки з боку Італії шостого пакету санкцій ЄС, насамперед щодо нафтового ембарго та відключення всіх російських банків від SWIFT.

Парламентарі поінформували, що Італія продовжує активно шукати та налагоджувати альтернативні шляхи постачання енергоносіїв до країни для зміцнення своєї енергонезалежності.

“Учасники зустрічі погодилися, що одноголосна позиція держав – членів ЄС щодо надання Україні статусу країни – кандидата на вступ до Євросоюзу в червні 2022 року стала б важливим символічним та політичним кроком у визнанні європейських перспектив українського народу”, – додали в Офісі президента.

Нагадаємо, речник міністра закордонних справ України Олег Ніколенко заявив про те, що Україна вивчає пропозиції Італії щодо шляхів припинення війни в Україні.