Легенда світового хокею нещодавно зустрівся в Празі з молодими українськими хокеїстами.

Легенда світового хокею Домінік Гашек висловив підтримку вступу України в ЄС.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.

"Домінік Гашек підтримує вступ України до ЄС. Так само як і виступає за повне відлучення російських спортсменів від усіх змагань. І якщо про це говорить Домінатор - це точно станеться", - зазначив Жовква.

Заступник керівника ОПУ повідомив, що днями Гашек зустрівся в Празі з молодими українськими хокеїстами.

"...розказав про свій шлях до успіху в хокеї. А наші діти отримали задоволення від спілкування з живою легендою, а на згадку - його фото з автографом", - додав Жовква.

Нагадаємо, цьогоріч Гашек, який разом зі збірною Чехії виграв фінал Олімпіади-1998 у Росії, назвав Путіна вбивцею, а керівництво НХЛ закликав зачистити заокеанський лід від усіх представників країни-агресора, включаючи зірку ліги Овечкіна.