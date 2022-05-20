Пентагон оприлюднив вміст нового пакету з озброєнням для України
Пентагон оприлюднив вміст нового пакету з озброєнням для України
Яку вигоду отримує Китай від російсько-української війни
Яку вигоду отримує Китай від російсько-української війни
Збройні сили вразили 90 ворожих цілей на півдні України
Збройні сили вразили 90 ворожих цілей на півдні України
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
У США готують 155 мм гаубиці до відправлення в Україну
У США готують 155 мм гаубиці до відправлення в Україну
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Прикордонники затримали росіянку, яка намагалася потрапити в Україну як "паломниця"
Прикордонники затримали росіянку, яка намагалася потрапити в Україну як "паломниця"
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСпорт

Жовква про підтримку Гашеком вступу України в ЄС: Якщо про це говорить Домінатор - це точно станеться

Легенда світового хокею нещодавно зустрівся в Празі з молодими українськими хокеїстами.

Жовква про підтримку Гашеком вступу України в ЄС: Якщо про це говорить Домінатор - це точно станеться
Фото: Facebook/Igor Zhovkva

Легенда світового хокею Домінік Гашек висловив підтримку вступу України в ЄС.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.

"Домінік Гашек підтримує вступ України до ЄС. Так само як і виступає за повне відлучення російських спортсменів від усіх змагань. І якщо про це говорить Домінатор - це точно станеться", - зазначив Жовква.

Заступник керівника ОПУ повідомив, що днями Гашек зустрівся в Празі з молодими українськими хокеїстами.

"...розказав про свій шлях до успіху в хокеї. А наші діти отримали задоволення від спілкування з живою легендою, а на згадку - його фото з автографом", - додав Жовква.

Нагадаємо, цьогоріч Гашек, який разом зі збірною Чехії виграв фінал Олімпіади-1998 у Росії, назвав Путіна вбивцею, а керівництво НХЛ закликав зачистити заокеанський лід від усіх представників країни-агресора, включаючи зірку ліги Овечкіна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також