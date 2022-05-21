​Зеленський подякував Байдену за надання Україні $40 млрд: "Очікуємо на нову потужну оборонну допомогу"

Президент України наголосив, що сьогодні допомога "потрібна як ніколи".

Президент Володимир Зеленський подякував своєму американському колезі Джо Байдену за підписання законопроєкту про надання Україні $40 млрд.

"Дякую Президенту США Джо Байдену за підписання закону про додаткову підтримку України. Лідерство США, Президента Байдена та американського народу у підтримці України в боротьбі проти російського агресора важливе. Очікуємо на нову потужну оборонну допомогу. Сьогодні вона як ніколи потрібна", - написав Зеленський у своєму Twitter.

Нагадаємо, сьогодні Байден підписав законопроєкт про виділення Україні $40 млрд до кінця 2022 фіскального року, 30 вересня. Текст закону, після голосування в Сенаті США цього тижня, було доставлено на підпис президентові США до Південної Кореї, де Байден перебуває з візитом.

Новий пакет допомоги передбачає спрямування $6 млрд на зброю для України та навчання збройних сил, більше $8 млрд - на поповнення військових запасів США, які зменшились через надання зброї Україні. Майже $4 млрд фінансування буде спрямовано на зміцнення сил США в європейському регіоні. Більше $8 млрд піде на економічну підтримку України, тощо.