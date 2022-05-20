Джо Байден прилетів до Південної Кореї

Президент США Джо Байден у пʼятницю прилетів до Південної Кореї. Це його перший візит до Азії на посаді президента, пише Reuters.

Літак Байдена приземлився на авіабазі США в Осані, що на півдні від Сеула. Байден має заплановану зустріч із новим південнокорейським президентом Юн Сок Йолем. Глави держав сьогодні разом відвідають завод Samsung Electronics, а завтра матимуть цілу низку заходів.

Журналісти зазначили, що ключовою темою візиту є протидія Китаю, однак Південна Корея, можливо, дотримуватиметься обережності в публічних виступах, оскільки Пекін є головним торговельним партнером Сеула.

Очікується, що Південна Корея стане одним із перших членів Індо-Тихоокеанської економічної структури (IPEF), ініційованої Байденом.

Ще однією темою для обговорень стане Північна Корея, оскільки її лідер Кім Чен Ин відмовився призупиняти випробування міжконтинентальних балістичних ракет.

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван на шляху до Південної Кореї заявляв журналістам, що співробітництво США з Південною Кореєю та Японією "буде тільки зміцнюватися на тлі подальших провокацій" з боку КНДР. Не виключається, що Пхеньян влаштує нові випробування зброї саме в той час, коли в регіоні перебуває Байден.

Нагадаємо, канал CNN з посиланням на джерела повідомив, що Байден може підписати закон про виділення Україні $40 млрд фінансової допомоги під час перебування в Південній Кореї. Учора відповідний документ схвалив Сенат.