Байден анонсував передачу Україні додаткової артилерії, радарів та іншого обладнання

"Ресурси, які я запросив, дозволять нам направити в Україну ще більше зброї та боєприпасів, поповнити власні запаси та підтримати війська США, дислоковані на території НАТО", - підкреслив президент США.

Джо Байден після позитивного голосування Сенату за пакет допомоги для України анонсував передачу нашій державі додаткової артилерії, радарів та іншого обладнання.

Заяву американського президента опублікували на сайті Білого дому.

"Я аплодую Конгресу за те, що він направив світові чіткий двопартійний сигнал про те, що народ Сполучених Штатів разом із мужнім народом України захищає свою демократію та свободу. Ресурси, які я запросив, дозволять нам направити в Україну ще більше зброї та боєприпасів, поповнити власні запаси та підтримати війська США, дислоковані на території НАТО", - зазначив Байден.

Президент США повідомив, що разом із союзниками та партнерами забезпечать "безпеку, економічну, продовольчу та гуманітарну допомогу, яка надходить в Україну, по всьому регіону та по всьому світу, і ще більше зміцнимо Україну як на полі бою, так і за столом переговорів".

"Сьогодні я оголошую про черговий пакет допомоги у забезпеченні безпеки, який надасть Україні додаткову артилерію, радари та інше обладнання, яке вони вже ефективно використовують на полі бою. Ця зброя і спорядження вирушать прямо на передові лінії свободи в Україні і підтвердять нашу рішучу підтримку мужньому народу України, який захищає свою країну від агресії Росії, що триває", - наголосив Байден.

Держсекретар Ентоні Блінкен уточнив, що дає дозвіл на десяте вилучення додаткового озброєння та обладнання для оборони України із запасів Міністерства оборони США на суму до 100 мільйонів доларів.

Також у Пентагоні уточнили, що пакет допомоги включає 36 контрбатарейних радарів та 18 гаубиць. Відправка цієї зброї розпочнеться негайно.

Нагадаємо, 19 травня Сенат США схвалив надання Україні екстреної військової та гуманітарної допомоги в розмірі 40 мільярдів доларів.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією американських сенаторів і висловив сподівання, що Сенат США оперативно затвердить пакет додаткового фінансування для підтримки українського народу.