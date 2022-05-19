Росіяни вбили ще п’ятьох мирних мешканців Донеччини, - Кириленко

Також шість людей дістали поранення.

Сьогодні, 19 травня, росіяни вбили п’ятьох мирних мешканців Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької облвійськадміністрації Павло Кириленко.

Двоє цивільних загинули у Бахмуті, по одному у Красногорівці, Авдіївці та у Хрестищі.

Очільник Донеччини повідомив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, росіяни завдали чергового авіаудару по Бахмуту на Донеччині. Снаряди влучили в п’ятиповерхівку, приватний будинок та адміністративну будівлю. У приватному будинку рятувальники витягнули з-під завалів шістьох людей, їхній стан – задовільний. У п’ятиповерхівці знищено цілий під’їзд, але, за попередньою інформацією, постраждалих немає.