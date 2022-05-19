У Гірській громаді на Луганщині від російських обстрілів загинула людина, ще троє поранених, - Гайдай

Від російських обстрілів у Гірській громаді загинула людина. Ще троє отримали поранення.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни поливають вогнем Гірське... У Гірській громаді масові руйнації житлових будинків. Вбито одну людину, ще троє отримали поранення. Люди на вулицю бояться виходити", - розповів Гайдай.

За його словами, попри складну ситуацію вдалося евакуювати 17 людей, з них 4 - діти.

Нагадаємо, нині внаслідок ворожих обстрілів у Сєвєродонецьку загинуло 12 жителів. Ще понад 40 отримали поранення.