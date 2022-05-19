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Російські загарбники звозять у фільтраційні табори навіть дітей, - Андрющенко

Учора з Маріуполя у с. Безіменне забрали 127 маріупольців, серед яких 12 дітей.

Російські загарбники звозять у фільтраційні табори навіть дітей, - Андрющенко
Фото: ДСНС

Російські окупанти звозять до фільтраційних таборів дітей.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Учора з Маріуполя до фільтраційного табору в с. Безіменне Новоазовського району доставлено 127 маріупольців, серед яких 12 дітей. Без коментарів", - написав Андрющенко у своєму Telegram.

Нагадаємо, 18 травня Андрющенко повідомив, що загарбники готують до депортації з Маріуполя, з фільтраційного табору селища Безіменне, 539 людей, серед яких 55 дітей.

Днями радник очільника Маріуполя розповів, де окупанти тримають людей, які не пройшли фільтрацію.

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