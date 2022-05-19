Суд дозволив арешт Януковича в справі про втечу до РФ у 2014 році

Печерський районний суд Києва виніс рішення про арешт Віктора Януковича в справі про організацію незаконного переправлення осіб через держкордон.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За участю прокурорів Офісу генерального прокурора Печерським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому президентові України, який підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Янукович разом зі співробітниками Управління державної охорони та представниками РФ 23 лютого 2014 року на трьох гвинтокрилах збройних сил РФ незаконно перетнув держкордон і переправив щонайменше 20 осіб - із с. Урзуф Донецької області у м. Анапа Краснодарського краю РФ.

Досудове розслідування продовжується і здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, Янукович втік зі своєї резиденції під Києвом 22 лютого 2014 року, після того, як парламент відправив його у відставку. Спочатку він виїхав до Криму, а потім - у Ростов-на-Дону.

7 жовтня 2014 року Верховна Рада дозволила судити Януковича і його соратників заочно.