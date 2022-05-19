Правозахисники розкритикували законопроєкт про покарання за образу поліцейського

Вони вважають, що він наближає українське законодавство до російських і білоруських практик.

Представники громадських організацій України закликали депутатів Верховної Ради не підтримувати законопроєкт, який пропонує запровадити відповідальність за образу поліцейського.

Звернення оприлюднив Центр прав людини ZMINA.

"Ми, представники громадських організацій, закликаємо народних депутатів України не підтримувати проєкт закону “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту честі і гідності громадян та працівників правоохоронних органів” (р.н. 5050-1)", - йдеться в ньому.

Правозахисники звертають увагу, що цей законопроєкт наближає українське законодавство до російських і білоруських практик.

"Зокрема, текст законопроєкту 5050-1 передбачає введення покарання за “образу поліцейського”. Це - новий термін для українського законодавства, який на практиці означатиме, що відповідальність може настати за оціночне судження. Відтак це сприятиме самоцензурі, обмеженню для роботи незалежних журналістів і блогерів, а також відкриє додаткові можливості для переслідування активістів за критичні висловлювання. Ухвалення законопроєкту підвищить ризик зловживань з боку представників органів правопорядку, вестиме до необґрунтованих затримань осіб і порушень фундаментальних прав людини через можливість суб’єктивного та довільного трактування правоохоронцями терміна “образа”", - йдеться у зверненні.

Також, зазначають правозахисники, залишається питання про доцільність запровадження нової форми відповідальності за "образу поліцейського”, адже в українському законодавстві вже передбачено захист честі та гідності, ділової репутації особи, в тому числі представника органу правопорядку (цивільно-правова відповідальність), а також успішно напрацьована українська та європейська судова практика.

Крім того, в законодавстві вже існує відповідальність за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського…) та 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Правозахисники вважають, що цих статей достатньо для притягнення до відповідальності тих, хто ображає правоохоронців. Вони також наголошують, що прийняття закону за скороченою процедурою недоцільне під час воєнного стану.

Звернення підписали Центр прав людини ZMINA; Всеукраїнське об’єднання “Автомайдан”; Фундація DEJURE; Центр громадянських свобод; Асоціація УМДПЛ; Центр протидії корупції; Інститут масової інформації; Anti-Corruption Research and Educational Center; Центр політико-правових реформ; ХОФ “Громадська Альтернатива”; Громадська організація “МАРТ”; StateWatch; Інститут законодавчих ідей; Український інститут з прав людини; Антикорупційний штаб; Рух “Чесно”; Харківська правозахисна група; Українська Гельсінська спілка прав людини; Лабораторія цифрової безпеки; ГО Платформа Громадський контроль; Bihus.Info; Медійна ініціатива за права людини; ГО “Платформа прав людини”; Проєкт “Без кордонів”; ГО “Народний Захист”; ГО Центр “Соціальна дія”; ГО “Детектор медіа”; ГО “Інститут “Європейська слобода”; ГО “Черкаський правозахисний центр”.

Нагадаємо, ідея ввести штрафи за образу поліцейського не нова. У 2016 році група депутатів внесла законопроєкт № 5110 з поправками до ст. 185 КУпАП, які передбачали покарання у вигляді 15–30 неоподатковуваних мінімумів (255–510 гривень). Ця ініціатива була підтримана тодішньою главою Національної поліції Хатією Деканоїдзе.

"Це впливає на мотивацію поліції, коли поліцейський бачить, що всі можуть його ображати і їм нічого не буде, або затримають на три години, а потім відпустять", – говорила вона.

Однак законопроєкт так і не був розглянутий, і незабаром його відкликали.

У червні 2020 року МВС повернулося до ідеї ввести штрафи за образу поліцейського і доручило розробити відповідний законопроєкт Антону Геращенку.