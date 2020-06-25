МВД вернулось к идее ввести штрафы за оскорбление полицейского

Министерство внутренних дел готовит законопроект о штрафах за оскорбление полицейского.

Об этом сообщил заместитель министра Антон Геращенко в интервью РБК-Украина.

"После событий под судом у Стерненко я получил задание разработать законопроект. В нем будет увеличен штраф за оскорбления полицейских, которые мы слышим постоянно", - рассказал он.

Кроме того, МВД собирается предложить усилить ответственность за использование газовых баллончиков "для тех, кто травит ими полицейских или других участников акции".

"Когда под видео слезоточивый газ используется против полицейских или других участников акции – это уже не мирная акция протеста. Это будет дополнительный квалифицирующий признак. В статье уголовного кодекса о хулиганстве как отягчающее обстоятельство указывается использование кастетов, бит и т.д., мы добавим туда еще и слезоточивый газ. Тогда за это можно будет получить реальный срок", - сказал Геращенко.

Напомним, что идея ввести штрафы за оскорбление полицейского не нова. В 2016 году группа депутатов внесла законопроект №5110 с поправками в ст.185 КУоАП, которые предусматривали наказание в виде 15-30 необлагаемых минимумов (255-510 гривен).

Эта инициатива была поддержана тогдашней главой Национальной полиции Хатией Деканоидзе. "Это влияет на мотивацию полиции, когда полицейский видит, что все могут его оскорблять и им ничего не будет, или задержат на три часа, а потом отпустят", - говорила она.

Законопроект так и не был рассмотрен, и вскоре его отозвали.