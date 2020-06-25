Дануца: «На местных выборах мы будем воевать против всех. Все стрелы полетят в нас»

Ну, и напоследок: «Если мы тоже будем исправлять ошибки – брать пример в этом с Президента - все будет хорошо. Если нет - нас сметут, снесут. Надеюсь, хотя бы на выборах, а не на Майдане».

Также – о конфликте Банковой и Разумкова; о перспективах отставки Кабмина Шмыгаля («может и раньше осени»), проявившего «неуважение к ВР, когда принесли программу на 12 листов»; отдельно – о группах влияния внутри СН и крахе монобольшинства.

Разговор с Дануцой интересен тем, что он (опять-таки, в отличие от многих) не боится признавать очевидное, называть вещи своими именами. Вот, допустим, о гонке: «Да, наша стратегия — получение своего большинства. Но сейчас рейтинг этого не позволяет» (спойлер: но сразу выписывает рецепт – как попробовать все же добиться искомого).

Настаивает: «Перезагружать надо было сразу все. Президента, парламент и местные советы». Но шанс утерян, и теперь перезагрузка не получится легкой. Если вообще получится.

«Я участвовал в порядка 30 избирательных кампаниях, во всех ипостасях - начиная от расклейщика агитационных материалов, заканчивая кандидатом в мэры и мажоритарщиком, руководителем штабов и прочее», - рассказывает глава Кропивницкой областной организации СН. Недавно назначенный, Дануца будет заниматься региональным партстроительством, а также, разумеется, местными выборами.

В отличие от большинства «Слуг народа», мажоритарщик из Кропивницкого (ранее – Кировоград) Александр Дануца имеет богатый политический опыт. Начинал еще в Народном Рухе, потом – «Наша Украина», БПП и, наконец, СН.

«На войне, коей являются выборы, не может быть двух полководцев, которые ведут одну и ту же колонну разными путями»

А.С.: Недавно «СН» приняла решение об избрании вас главой Кировоградской областной парторганизации. Будете курировать подготовку к местным выборам в области, верно?

Моя основная задача — партийное строительство. Но, естественно, я буду плотно заниматься выборами. С первого дня президентской кампании Владимира Зеленского я начинал эту работу с небольшой командой на Кировоградщине. Мы прошли первый тур выборов, второй тур был тяжелейшим, но мы справились. Потом были парламентские выборы, на которых я тоже возглавлял областной штаб и при этом сам баллотировался как мажоритарщик в областном центре. Поэтому логично, что сейчас я возглавил областную организацию партии «Слуга народа». И вся команда, которая есть сегодня у нас на Кировоградщине — это команда Зеленского или партии «Слуги народа», которую мы сформировали, начиная с президентских выборов. Уже выбран руководитель нашего штаба — Михаил Бежан. Депутат горсовета, достойный и довольно опытный человек. Он не имеет большого политического бэкграунда, а скорее технологичен в своей работе. Штабная команда сложена не только мной, но и с помощью куратора и депутата «Слуги народа» Никиты Потураева. Уже с этой недели наш штаб начинает активно работать.

А.С.: Сколько человек включает штаб?

Порядка 30-40 человек. В принципе, я считаю, что этого достаточно для нашего региона. Почему я говорил, что у нас была очень напряженная и тяжелая работа во втором туре президентских выборов? Потому что Петр Алексеевич Порошенко решил в последний момент не предоставлять своих кандидатов в состав участковых избирательных комиссий - предоставил всего по два человека. В таких авральных условиях нам пришлось за 3 дня найти дополнительно 4 тыс. человек в УВК. Только в области мы собрали 12 тыс. человек, которые работали в УВК. В противном случае, как все мы понимаем, выборы были бы сорваны. 12 тыс. человек — это огромная армия, которую в области собрать очень сложно. В Киеве этот процесс намного проще, потому что здесь компактное проживание, точно также размещены участки. А в Кировограде есть некоторые участки, где даже нет сотовой связи. Сам участок может занимать такой же – по размерам - кабинет, как этот, где мы с вами общаемся. Или находиться в маленьком кабинете директора дома культуры, который может не отапливаться и т.д.

Фото: Макс Требухов

А.С.: Какая ситуация сейчас в области? Как поменялись настроения людей за год? Наблюдаете ли вы там ту же тенденцию, которая очевидна по всей стране - падение рейтинга и доверия к партии «Слуга народа»?

Мы делаем свои собственные внутренние социологические замеры. Да, мы знаем о результатах соцопросов группы «Рейтинг» в нашем регионе. В принципе, меня интересует только наш регион, а не всеукраинская социология. Но если сравнивать уровень доверия людей у нас с аналогичными показателями в других областях, то на Кировоградщине ситуация намного лучше. Да, есть некоторое падение рейтинга, но мы не видим его обрушения.

А.С.: Сколько вы потеряли за год в процентном соотношении?

Порядка 5%.

С.К.: Еще до карантина в нашем интервью ваш коллега депутат Александр Качура, назначенный одним из партийных руководителей «Слуги народа», анонсировал инвентаризацию и перезагрузку партийных ячеек по всей стране. Давайте поговорим на примере Кировоградской области. За последний год у вас реально ли функционировала ячейка, велись депутатские приемы, была какая-то работа? Или была просто вывеска с одной приемной и девочкой-секретаршей?

Со старта всей президентской кампании и до начала карантина у нас работала общественная приемная. Она трансформировалась с президентских выборов в партийную приемную. И находится в Кропивницком — это центр города, улица Гоголя 99. Изначально туда шли люди ко мне, как к кандидату-мажоритарщику. Приёмная работала в режиме 5/7 дней. После выборов мы не переставали принимать граждан. Единственное, мы ее закрыли, когда начался карантин. Сейчас мы, скорее всего, по этому же адресу откроем наш штаб. Мне многие задают вопрос: как функционировала ячейка, работали ли члены партии? Могу сказать, что членов партии не было как таковых, кроме небольшого количества. Мы изначально разрабатывали интернет-платформу для вступления в партию онлайн. Это и есть часть общей идеи «страна в смартфоне». Могу сказать, что на сегодня у нас собрана многотысячная, серьёзная база сторонников.

С.К.: Это те, кто за вас голосовал?

Это те, кто пришли к нам и сказали: «Хотим вступить в партию».

Фото: facebook/Слуга Народу - Зе Кропивницький

С.К.: Даже так!? Неужто?

Да. Но мы говорим: «Нет, сейчас мы не проводим прием в партию». На тот момент только высший совет партии мог принимать в состав «Слуги». Но мы всех этих людей записали в нашу базу сторонников. И эта база есть на сегодняшний день. Теперь же мы начинаем более формальное партийное строительство, всех этих людей будем обзванивать. Если эти люди хотят вступить в партию «Слуга народа», в Кировоградскую областную ячейку или городские ячейки, то они смогут это сделать в онлайн режиме по спецформе на сайте партии. Либо в режиме офлайн, придя, например, в нашу приемную.

С.К.: Если честно, то довольно странный способ подбора членов партии и в целом кадровой политики. Простыми словами, вы не знаете этих людей, не можете их проверить. В лучшем случае проверяешь, условно, справкой из гугла. И пример депутата с уголовным прошлым, Иванисова, — тому подтверждение. То есть, год спустя радикально подходы к кадровой политике так и не поменялись, выводы не сделаны - берут всех желающих?

К выдвижению кандидатов — это точно другая история. А вот к членству в партии, когда к тебе приходит по 100-150 человек в день, то тут сложно всех проверить, насколько они там чисты.

С.К.: Вы сами формируете план работы и стратегию на местные? Или координируете действия с центром? Как происходит процесс?

Мы постоянно собираемся и постоянно общаемся. Есть разные уровни общения. Есть уровень общения, к примеру, партийных руководителей ячеек. В Кировоградской области есть коммуникация между руководителем штаба и руководителем партийной ячейки. Но это исключение и сейчас оно устраняется. Потому что на войне, коей являются выборы по большому счету и в классическом понимании, не может быть двух полководцев, которые ведут одну и ту же колонну разными путями. К примеру, есть партия во главе с Александром Корниенко, она нарабатывает какие-то моменты. Есть группа, ее можно как угодно называть, например, ситуативная комната, куда входят руководители партии, руководители штабов, разного рода стейкхолдеры, профессиональные политтехнологи. Все они уже нарабатывают решения, которые спускаются на избирательные штабы.

С.К.: Во время карантина?

Откровенно скажу, за время карантина мы практически, не занимались партстроительством. Но что касается штабной работы, то мы нарабатывали структуру, общались с людьми.

Фото: facebook/Слуга Народу - Олександр Дануца - 99 округ

С.К.: Выглядит так, что если у «Слуги народа» в регионе есть крупный и сильный мажоритарщик, который способен организовать избирательный процесс, там все будет более-менее нормально. И это – счастье СН.

В первую очередь, мне интересен мой регион. Я его знаю, я его исходил ногами. Я участвовал в порядка 30 избирательных кампаниях, во всех ипостасях, начиная от расклейщика агитационных материалов, заканчивая кандидатом в мэры и мажоритарщиком, руководителем штабов и прочее. Я знаю свой регион и знаю больше 900 всех участков в области. И за это отвечаю.

«Рейтинг Президента и партии есть, но на местных выборах, конечно, его недостаточно»

С.К: В чем будет заключаться стратегия «Слуги народа» на этих местных выборах? Многие люди, занимающиеся местными, которых я спрашивала об этом, говорили: «Вот, мы же партия власти, нас много в телевизоре, у нас лучший президент, он выполняет свои обещания». Но все это не работает «на земле», «в полях». Почему именно за вас сейчас люди должны проголосовать?

Все очень просто. Безусловно, есть базовый рейтинг и президента, и «Слуги народа». Рейтинг есть, но на местных выборах, конечно, его недостаточно. Поэтому наша задача, во-первых, его максимально сохранить. Ведь на местных мы будем воевать против всех - учитывая, что все будут нас критиковать как партию власти. Другими словами, все стрелы будут лететь в нас. Исходя из этого, наша максимальная задача — сохранить всеукраинский рейтинг, экстраполировать его на местный результат и добавить за счет местных историй.

А.С.: Какие будут эти «местные истории»?

Они, безусловно, должны создаваться лидерами мнений на местах. Мы должны понимать: нужно создать команду, состоящую как из новых лиц, так и лидеров мнений. Потому что с одной стороны , в политику – при нашей помощи - должны зайти новые люди. С другой стороны — местные лидеры. Но не зашкваренные, это должны быть моральные авторитеты в регионе, «отцы города», почетные граждане.

С.К.: Можете назвать хотя бы три такие фамилии - применительно к Кировограду.

Сейчас озвучивать их фамилии не совсем корректно, откровенно говоря. Но они будут, обещаю. Почетные граждане города точно будут в списках. Будут известные и заслуженные люди в своих отраслях. В то же время, будут и молодые предприниматели, которые никогда не были в политике, но готовы работать в команде.

С.К.: Уточню. Три ваших депутата от СН: Игорь Мурдий, Юрий Кузбит и Олег Воронько, — они вообще как-то себя проявили за этот год?

Во-первых, как раз все эти трое никогда не были в политике. Никогда, насколько мне известно, не были ни в каких политических партиях. Все эти трое — это представители бизнеса, скорее среднего чем большого.

Фото: Макс Требухов

С.К.: Не малого?

Например, по декларации Олег Воронько — самый богатый народный депутат в стране. Среди депутатов «Слуги народа» так точно самый богатый.

…Могу ответить на своём примере. Я уже давно в политике, был депутатом горсовета, много лет - членом Кировоградского, а потом Кропивницкого исполнительного комитета. Попав даже с таким опытом в Верховную Раду, мне было сложно и я до сих пор учусь. Потому что на парламентском уровне все по-другому работает на самом деле. А этим трём депутатам еще сложнее, ведь они никогда этим не занимались. Но они стараются.

С.К.: Так они себя как-то проявили? Я могу приехать в Кировоград и на улице спросить, кто такой Мурдий, например?

У него сельский округ. Есть исследование, проведенное недавно местной ассоциацией политических наук, и есть цифры по узнаваемости этих депутатов.

А.С.: По этому опросу, как раз вы — самый узнаваемый депутат в регионе.

В этом есть определенная логика. Но самый узнаваемый у нас в области — это Михаил Михайлович Поплавский. Что тоже логично. Из «Слуг народа», из действующих там нардепов, да, я самый узнаваемый.

Фото: Макс Требухов

«На местных выборах самая действенная история: не песком засыпать детские площадки, а личные встречи с избирателями проводить»

А.С.: В «Слуге народа» анонсировали подготовку отдельной программы на выборы для каждого конкретного региона. Уже середина лета, но обещанного мозгового штурма так и не случилось, как и нет программ для регионов.

На местных выборах самая действенная история, на мой взгляд, это не песком засыпать детские площадки, а личные встречи с избирателями. Когда ты сам приходишь к людям, встречаешься, общаешься, слышишь и помогаешь. Это очень тяжело. И для ребят, которые приходят в первый, это ещё тяжелее. Психологически сложно, но в это нужно втянуться. И поэтому, естественно, мы должны знать в регионе те проблемы, которые у нас есть. Вычленить «больные места» и прийти к людям не просто со знанием проблемы, но с конкретным планом ее решения. Считаю, это задача не партии, как таковой, но моя - как руководителя штаба. На месте мы определяем эти болевые точки, готовим план, передаем его в центральный штаб. Они все это брендируют, добавляя какие-то всеукраинские акценты, о которых тоже знают все. И мы начинаем работать. Например, для Кировоградщины болевые точки — это уран, ионизирующей излучение и так далее. Для Закарпатья — это другие истории. Допустим, таможня, венгерский вопрос или еще что-то.

А.С. Ваша местная пресса пишет о том, что одна из основных проблем Кировоградщины — отсутствие дорог. Помимо отсутствия дорог, с какими планами по устранению болевых точек в регионе вы пойдете к людям?

Нужно отдать должное, в последнее время городская власть в Кировограде и в регионе принялась за дороги. Есть видимые результаты. Но у нас появилась другая беда. В одном из районов был большой митинг. Почему? Потому что Кабмин принял решение об укрупнении и о создании районов. В частности, в Кировоградской области их будет 4. И вот тот район, из которого я родом, к примеру, предлагают объединить с районом, который совмещен с ним полностью разбитой дорогой. Ездить по ней нельзя. Грубо говоря, придется ехать до областного центра, поворачивать и двигаться уже по другому пути – крюк делать. И это беда. Беда, которая реально волнует людей. Почему? Потому что, если опорная больница, например, будет в том районе, то скорая помощь должна будет везти больного по бездорожью.

Фото: drive2.ru Дорога между Воссиятское и Кропивницким

С.К.: Есть большие вопросы к вашему партийному руководству. Ваш мэр — «ситуативный ББП-шник». Большинство состоит из БПП, БЮТ и ОПЗЖ.

Я, кстати, в этом поддерживаю партийное руководство. Честно и откровенно скажу одну вещь. На совещаниях в Офисе президента и с партийным руководством я изначально говорил, что выборы в местные советы нужно проводить максимально рано после парламентских. Категорически. Нужно было все способы, юридические лазейки использовать. Страну нужно было перезагружать сразу, мгновенно все.

С.К.: Ну, уже все. Шанс потерян.

Да, к сожалению это потеряно. Но я сторонник партийного руководства в том, что изначально была дана четкая и жесткая команда не принимать в большинство всех, кто к после парламентских выборов сразу начали идти к нам. Многие депутаты облсоветов, горсоветов, все они тогда двинулись к нам. Приходили и показывали заявления, например, о готовности семи депутатов горсовета называться теперь фракцией партии «Слуга народа».

Так происходило повсеместно. Но было дано жесткое указание партийного руководства, чтобы на местах ни в коем случае не было «команд Зе». Ни в областных, городских, сельских, ни в районных советах. И я это поддерживаю. Сейчас мы должны пойти на выборы и взять то, чего достойны. А сегодня собирать, допустим, пару человек, из БПП, из БЮТа, ОПЗЖ, — это неправильная стратегия.

С.К.: Это интересно. Хороший слоган. С другой стороны, вы потеряли время и возможности в областном и городском советах.

Мы идем конституционным путем. Хотя я, как – в бывшей жизни – политтехнолог, если можно так сказать - настаивал и настаиваю: перезагружать надо было сразу все. Президента, парламент и местные советы.

С.К.: Ваша цель на местных выборах — получить большинство в городском и областном советах. Как вы это намерены реализовать?

Да, наша стратегия — получение своего большинства. Сейчас наш рейтинг этого не позволяет.

С.К.: Хорошо хоть, вы это понимаете и признаете.

Мы намерены двигаться по сценарию президентских и парламентских. Когда я лично провёл порядка 300 встреч, где всегда говорил: «президенту нужна своя команда, на которую он может опереться - ему нужно большинство для того, чтобы ни с кем не объединяться». Так и сейчас мы будем идти. Наша стратегия, повторяю - получить свое большинство, по крайней мере в самых больших советах региона.

Фото: Макс Требухов

«Илья Павлюк был одним из руководителей центрального штаба»

А.С.: Поговорим о парламентской работе. Вы были членом группы Ильи Павлюка. Ее разогнали фактически руками экс-главы ОП Андрея Богдана, хотя сейчас она вновь окрепла. Как это было? Вас по-одному вызывали на Банковую, всех вместе? Угрожали, шантажировали?

Я бы не делил нас на группы. Я был членом группы и фракции президента, и остаюсь членом группы и фракции президента.

…Разделение на группы — довольно условное. Понятно, что мы можем делить, например, на людей Коломойского. Есть люди, которые формально были в 95-квартале, например. Есть у Ильи Павлюка племянник — Максим Павлюк. Наверное, его можно назвать членом группы Ильи Павлюка и т.д. Да, на выборах мы работали с Ильей. Он был одним из руководителей центрального штаба. И хочу сказать, очень эффективным. Это человек, который очень эффективно делал тот кусок работы, который ему был вверен.

С.К.: Что он конкретно делал? С Зеленским он давно знаком, факт.

Он курировал, в том числе региональные штабы. Я, например, непосредственно работал с ним и с Трофимовым. Очень плотно. И у них были разные цели и задачи, было четкое распределение обязанностей. На мой взгляд, оба очень хорошо справились.

С.К.: Так почему в итоге Трофимов остался, занимается региональным строительством, а Павлюк нет?

Трофимова сделали одним из руководителей Офиса президента. Это человек, который близок к президенту. Это человек, который, возможно, в сравнении с Ильей, не имеет какого-то политического бэкграунда.

С.К.: Конкретнее?

У Ильи есть история, связанная с участием в политике. Поэтому, возможно, этим руководствовались. У Трофимова этой истории нет. Здесь мне сложно ответить, президент принимал решение. Хотя президент всегда советуется, общается, в том числе с народными депутатами. Общение, кстати, очень интересное, и такое себе, необычное. Я общался с разными президентами и здесь общение совсем другое.

Фото: Макс Требухов

А.с.: Какое именно?

Объясню. Президент Зеленский настойчив. Было несколько раз, например, когда я не голосовал за какие-то законопроекты, которые им инициировались. Просто, имея свою точку зрения. Раньше в подобных случаях предыдущие президенты или их люди сразу звонили, начиная с нецензурной брани. Так было всегда. Сейчас же, вот честно говорю, абсолютно не так. Президент приглашает депутатов, которые не проголосовали за его законопроект, на совещание. Приглашает компетентных помощников и час, два, три убеждает. И не просто убеждает - он еще сам слушает. Один из раз мы порядка трех часов сидели с президентом, он нам объяснял, мы объясняли ему причины нашего отказа голосовать. После этого было принято общее решение. То есть, не было такого: «вы там все мне обязаны, я - президент, ваш лидер и вот по-другому не будет».

А.С.: Помимо президента, допустим, тот же глава ОП Ермак, вызывает ли вас на ковер?

Никогда не было такого, чтобы он звонил или написал смс: «проголосуй или почему не пролосовал». Ермак, по моему мнению, очень системный человек. И он точно не будет заниматься такой ерундой.

А.С.: Вернемся к тому, что вы сказали об условном разделении фракции «Слуга народа» на группы. Сколько их и какая численность? Есть ли внутренняя оппозиция?

Как обособленную группу, я бы выделил только ту, что связана с Игорем Валериевичем Коломойским. Эти депутаты работают медийно очень сильно. Часто пытаются шатать ситуацию в свою пользу, используя мощный медийный ресурс, которого больше ни у кого нет. И у президента нет, на самом деле.

Это случается и в форме провокаций, массированых информатак и тому подобное. У них есть свой телеграмм-рум. Плюс они часто играют в очень слаженную игру в самом сессионном зале. К примеру, выступает один депутат, второй его поддерживает, третий нападает и т.д. Где-то это дает результат, конечно, но далеко не всегда. И очень часто законопроекты, которые выгодны людям из бизнес-центра «Миллениум» (штаб-квартира Коломойского в Киеве, - ред.) в итоге проваливаются.

С.К.: Что стало началом конца монобольшинства?

Я не считаю, что монобольшинства больше нет. Просто есть какая-то часть людей, которая откололась. Это депутаты: Скороход, Поляков, которых исключили из фракции. Тот же Поляков изначально устраивал скандалы на фракции - демонстративно не голосовал за какие-то вещи, которые были важны для президента. У Скороход чуть другая история. Сейчас, действительно, иногда сталкиваются какие-то интересы.

Ну, например, на данном этапе есть большая дискуссия во фракции про зеленой энергетике. . Кто-то выступает против; кто-то наоборот говорит, что зеленая энергетика - это будущее. Вопрос разделил нас практически пополам.

Есть история по медреформе…

Но в нужные моменты фракция объединяется и голосует, несмотря даже на разность интересов. Мы это видели во время принятия того же банковского и земельного законов.

Фото: Макс Требухов

А.С.: Очень часто вы страхуетесь не только голосами групп «За будущее» и «Доверие», но и фракции ОПЗЖ.

Тут другая история. Недавно нас поддержала только фракция БПП. После чего в партийном чате были громкие споры. Потом нас поддержала только фракция ОПЗЖ. Но это точно не значит, что теперь мы с Порошенко или ОПЗЖ. Да, чаще всего с нами голосуют группы «За будущее» и «Доверие».

А.С.: Какая роль в этих процессах спикера Разумкова? Действительно ли существует конфликт спикера с Банковой, о котором много раз писали в СМИ?

Во-первых, я Дмитрия Разумкова знаю очень давно. Лет 10 — точно. И он работал в свое время на Кировоградщине. Мы работали вместе. Я был в медиа, а он отвечал в облгосадминистрации за этот сектор, поэтому мы часто пересекались. Хочу сказать, Дмитрий Александрович, он очень сильно вырос. Очень сильно. Хотя и до этого был сильным. Но сегодня он вообще с волками там. То есть, с теми людьми, которые прошли политику вдоль и поперек. Он реально является объединяющей силой среди руководства парламента. Поверьте, есть куча моментов, где ему удалось вытягивать ситуацию, одновременно сохраняя лицо парламента - сегодня он работает именно на это. Да, при прошлом руководителе ОП (Прим.: Андрее Богдане) были разные конфликтные ситуации. Очень холеричный в своих делах, в своей деятельности Богдан, требовал все и немедленно, прямо сейчас все принять и сделать. Мол, любой ценой, у нас же большинство.

А.С.: Разумков не раз отказывался, напоминая, что есть регламент и нарушать его он не станет.

Да, «у нас есть регламент и давайте действовать в его рамках». Поэтому при прошлом руководстве ОП такие конфликтные ситуации случались. Возможно, если они есть сегодня, то больше рабочие, чем глобальные. Я где-то читал, что что Ермак с кем-то вел переговоры о смещении спикера и назначении вице-спикера от ОПЗЖ. Это ерунда. Никто не в состоянии сейчас собрать голоса в парламенте под увольнение Разумкова. Кроме президента.

Фото: Макс Требухов

С.К.: Как и Авакова.

Да, приблизительно также. Просто если Аваков является неким раздражителем для большой части общества и парламента, то Разумков — нет. Разумков в этом смысле более позитивен. Ну, а у Авакова должность такая. Поэтому тут любой министр всегда будет контрверсионным.

А.С.: Верховная Рада не поддержала программу действий правительства Дениса Шмигаля, не дала годичный иммунитет. Это делается умышленно, чтобы так скажем, к осени повесить всех собак на этот Кабмин, отправив его в отставку? «Поломался, несите следующий»?

С.К.: Слуги дали всего 176 голосов, что и констатирует гибель монобольшинства, о котором мы спрашивали.

Как показала история с экс-премьером Алексеем Гончаруком, любой Кабмин может очень быстро поломаться. Поэтому и Кабмин Шмыгаля тоже очень быстро может поломаться. Могут даже не ждать осени. Может возникнуть какая-то ситуация, как с Гончаруком, и тогда это все быстро закончится. В первый раз программа деятельности правительства действительно была некачественно написана. На 12 страниц. Но не суть. Она была написана наспех - такие документы вообще нельзя приносить в парламент. По моему мнению, это неуважение к высшему законодательному органу. Сейчас ее переписали. Она стала значительно более качественной. Но, во-первых, осадочек, как говорят остался. А во-вторых, она не стала той программой, которая дает достаточно ответов на глобальные вызовы, перед которыми стоит Украина. Это не только мое мнение, это мнение многих народных депутатов нашей фракции. Мне нравятся некоторые министры в Кабмине Шмыгаля. Я надеюсь, что они проявят себя и мы получим синергию.

Фото: Макс Требухов

А.С.: По вашим личным оценкам, какие главные ошибки и проколы «Слуги народа» были совершены за год у власти? Слабая кадровая политика? Некомпетентность большинства депутатов? Кумовство, как в ОП, так и на ключевых должностях? Отсутствие реальной экономической программы? Провал коммуникаций? Информационной политики? Можете продолжить список?

Я не буду продолжать список. Я его практически подтвержу и назову это болезнью роста. В партию зашли люди, которые имели какой-то опыт в политике, в финансах, в бизнесе и т.д. Другие его не имели. Аналогично – с исполнительной властью. Где-то на самом деле есть нехватка коммуникаций…

Что мне нравится в нашем президенте? Он умеет исправлять ошибки. Он хочет это делать. И, например, вся ситуация с прошлым руководством ОП показала, что несмотря на дружбу, несмотря на то, что они прошли путь на выборах, он все же принял сложное решение. Уверен: если мы тоже будем исправлять ошибки – брать пример с президента - все будет хорошо. Иначе нас сметут, снесут. Надеюсь, хотя бы на выборах, а не на Майдане.

А.С.: Не исключены досрочные парламентские выборы?

Я не уверен. Может и будут. Почему? Год избрания осенью - иммунитет закончится. Вполне возможно, что они будут. Могут быть разные истории. Например, опять же, какая-то группа - как вы ее называете - раскачает ситуацию, расколется фракция. И фракция начнет голосовать «ни в тын, ни в ворота». Тогда президент примет решение разогнать ВР. Все может быть.