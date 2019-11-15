"Слуга народа" исключила из своего состава депутатов Скороход и Полякова

Фракция "Слуги народа" в пятницу исключила из своего состава депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.

Об этом они рассказали журналистам в кулуарах.

"Конкретных доказательств моих неголосований, что я хуже всех голосую или что я не так голосую, или что я прогуливаю заседания, предоставлено не было", - возмутился Поляков.

Скороход в свою очередь сказала, что теперь она вольна "голосовать за программу президента, а не те лоббистские законы, которые нам пихают под лозунгом законопроектов президента".

Поляков и Скороход заявили, что намерены и дальше поддерживать президента Владимира Зеленского как внефракционные депутаты.

После исключения двух депутатов в "Слуге народа" останется 250 человек.

Напомним, Анна Скороход на выборах 2019 года прошла в Верховную Раду IX созыва от партии “Слуга народа” по 93 мажоритарному округу Киевской области.

14 ноября на пленарном заседании Верховной Рады Скороход заявила, что ее гражданского мужа, бывшего владельца российского банка "Пушкино", задержали в отместку за отказ голосовать вместе с фракцией. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в ответ заявил, что Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.

Антон Поляков - мажоритарщик от округа №206 в Черниговской области.