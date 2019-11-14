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Путин призвал развести войска по всей линии соприкосновения на Донбассе

"Так, чтобы хотя бы пушки не стреляли".

Путин призвал развести войска по всей линии соприкосновения на Донбассе
Фото: EPA/UPG

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил развести войска вдоль всей линии разграничения на Донбассе.

Об этом он заявил во время выступления по итогам саммита БРИКС, передает РБК-Украина.

По словам российского президента, необходимо развести войска вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе. Путин подчеркнул, что осуществить разведение войск на всей линии разграничения надо как можно быстрее.

"Понимаете, по всей линии надо развести (войска - ред.), так, чтобы хотя бы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Это точно надо сделать и как можно быстрее", - сказал президент России.

Ранее наблюдатели СММ ОБСЕ подтвердили завершение процесса разведения сил и средств на участке №3 в районе населенного пункта Петровское на Донбассе. В среду, 13 ноября, миссия ОБСЕ получила сообщения о завершении разведения от украинского МИД и представителей незаконных вооруженных формирований.

12 ноября по итогам заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе украинская сторона заявила, что разведение сил на Донбассе стало последним шагом к встрече в нормандском формате.

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