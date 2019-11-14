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Порошенко считает, что бюджет-2020 разрушает децентрализацию

"Принятый бюджет уничтожает надежду миллионов украинских существенное улучшение их социального положения". 

Порошенко считает, что бюджет-2020 разрушает децентрализацию
Петр Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Лидер политсилы "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что принятый бюджет-2020 в том виде, в котором предложило правительство, фактически разрушает достижения проевропейских реформ, начатых его командой. 

Об этом сообщила пресс-служба партии.

По словам Порошенко, принятый бюджет уничтожает надежду миллионов украинских существенное улучшение их социального положения. 

«После того, как был нанесен мощный удар европейской интеграции Украины в виде принятия законов, которые разрушают наши обязательства в рамках Соглашения об ассоциации - в частности, изменения в судебной реформе, мы имеем удар по еще одной чрезвычайно успешной реформе. Пять лет наша команда занималась реформой децентрализации. В чем она заключается? Это не только дополнительные права территориальным общинам, это и финансовое обеспечение деятельности территориальных общин в автоматическом режиме. Что произошло сейчас? Сейчас деньги, которые принадлежат местному самоуправлению, забрали на Киев. Для того, чтобы киевский чиновник в офисе президента или в правительстве вместо общины определял - даст ли он деньги на школу, детский сад, местную дорогу, больницу, освещение улиц или нет», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, успешная реформа, которая была сделана, на сегодняшний день потерпела сокрушительный удар. Это делается для того, чтобы резко увеличить коррупционную составляющую в перераспределении миллиардов средств налогоплательщиков.

Порошенко также подчеркнул, что бюджет следующего года не предусматривает повышение социальных стандартов, как это было обещано действующей властью. «Все реформы - начиная с сельской медицины - на это у них денег нет. Начиная от телемедицины, от которой зависят миллионы украинский. Сегодня мы фактически перекрыли финансирование тех проектов, куда уже потрачено миллиарды государственных средств».

«Речь идет и о субсидиях, которые должны быть защищены, люди не должны пострадать от повышения тарифов. Пытаются снова обмануть людей. Посмотрите на уровень минимальной пенсии - в первом полугодии 2020 года его вообще не планируют поднимать», - отметил экс-президент.

Он также обратил внимание на отсутствие финансирования строительства жилья для контрактников, отмена так называемой «тринадцатой пенсии» и помощи многодетным семьям.

«Вспомните, в этом году мы ввели для наименее защищенных слоев населения - для пенсионеров, которые получают минимальную пенсию - 13-ю пенсию. Эта программа также не нашла свое отражение в проекте Государственного бюджета. Помощь семьям с детьми - на третьего, четвертого ребенка, до полутора тысяч гривен многодетные семьи получали ежемесячно, сейчас это также не является приоритетом», - добавил Порошенко. 

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