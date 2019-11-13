"Европейская Солидарность" готовит комплексный пакет поправок в закон о рынке земли

Партия "Европейская Солидарность" всегда последовательно поддерживала, поддерживает и будет поддерживать становление в Украине свободного, цивилизованного рынка земли. При этом приоритетом должна оставаться защита интересов миллионов сельхозпроизводителей, защита национальных интересов нашего государства. В случае учета поправок, предложенных фракцией, "Европейская Солидарность" поддержит законопроект во втором чтении.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Принятый в первом чтении проект закона о рынке земли несет в себе существенные угрозы относительно концентрации земельных ресурсов в одних руках, а также теневой продажи украинской земли российскому капиталу.
Фракция "Европейская Солидарность" будет настаивать на учтении во время второго чтения закона следующих предложений:
- защита украинских-собственников земли. Установление минимальной цены сельскохозяйственной земли - на уровне не ниже, чем эквивалент 2-3 тысяч долларов за гектар (в зависимости от качества и расположения участка);
- защита интересов общества. Установление высокого регистрационного сбора с купли-продажи земли, который будет поступать именно в бюджет громады;
- защита украинской земли. Предвидение механизма изъятия земли у собственника в случае преступно халатного отношения к ней;
- ограничение возможности концентрации земель в одних руках олигархами и иностранцами;
- ведение механизма тщательной проверки происхождения средств, за которые покупается сельскохозяйственная земля.