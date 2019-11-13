"Европейская Солидарность" готовит комплексный пакет поправок в закон о рынке земли

Партия "Европейская Солидарность" всегда последовательно поддерживала, поддерживает и будет поддерживать становление в Украине свободного, цивилизованного рынка земли. При этом приоритетом должна оставаться защита интересов миллионов сельхозпроизводителей, защита национальных интересов нашего государства. В случае учета поправок, предложенных фракцией, "Европейская Солидарность" поддержит законопроект во втором чтении.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Принятый в первом чтении проект закона о рынке земли несет в себе существенные угрозы относительно концентрации земельных ресурсов в одних руках, а также теневой продажи украинской земли российскому капиталу.

Фракция "Европейская Солидарность" будет настаивать на учтении во время второго чтения закона следующих предложений: