Подозреваемый по делу о закупке бронежилетов арестован на гауптвахте с альтернативой залога (обновлено)

Сергею Почтаренко суд избрал залог в более 76 млн грн.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в деле о закупке Вооруженными силами некачественных бронежилетов.

Согласно решению суда Сергей Почтаренко будет находиться под арестом на гауптвахте с альтернативой в более 76 млн грн залога, сообщает 5 канал.

Как сообщил в комментарии LB.ua адвокат Георгий Тигишвили, еще одному подозреваемому - Василию Саковцу - суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. По поводу Михаила Каморянского суд решит завтра.

Ранее 13 ноября суд отпустил под домашний арест одну из подозреваемых по делу о закупке бронежилетов для нужд Министерства обороны - заместителя начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Ольгу Капинус.

Напомним, накануне Печерский райсуд Киева арестовал на 60 дней с правом внесения 76 млн гривен залога одного из подозреваемых по этому делу - начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Дмитрия Марченко. Четверым другим подозреваемым суд не смог избрать меру пресечения.