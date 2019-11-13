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Комитет Рады рекомендовал парламенту перезапустить ГБР

Профильный комитет одобрил поправку к законопроекту №2116 об установлении единоличной формы руководства Бюро.

Комитет Рады рекомендовал парламенту перезапустить ГБР
Фото: РБК

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует парламенту перезапустить Государственное бюро расследований.

Решение было принято на заседании комитета в среду, передают "Українські Новини".

Отмечается, что профильный комитет одобрил поправку к законопроекту №2116 об установлении единоличной формы руководства ГБР, касающуюся перезапуска ведомства, что означает увольнение директора ГБР Романа Трубы и его заместителей. Также комитет рекомендует Раде принять законопроект в целом.

Законопроектом предлагается указать ГБР в качестве правоохранительного органа, а не центрального органа исполнительной власти, и установить исключительно единоличную форму правления, не совмещая ее с коллегиальной в отдельных полномочиях.

Директор бюро, которого предлагается назначать президенту по представлению конкурсной комиссии, будет реализовывать свои полномочия единолично, а не совместно со своими заместителями. При этом директор сможет самостоятельно назначать по результатам открытого конкурса до трех заместителей, которые в случае принятия проекта будут его заменять.

Президент Зеленский намерен разрешить переводить госслужащих с учетом их подготовки и компетентности на должности в ГБРбез конкурса.

Напомним, Рада приняла законопроект Зеленского про ГБР в первом чтении 17 октября.ГБР приступило к работе и зарегистрировало первые два производства в ноябре прошлого года.

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