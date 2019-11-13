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Зеленский подписал закон о денежном вознаграждении обличителей коррупции

На сообщениях о коррупции можно будет заработать.

Зеленский подписал закон о денежном вознаграждении обличителей коррупции
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обличителях коррупции, который Верховная Рада приняла 17 октября.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Этот закон определяет правовой статус обличителей – людей, сообщивших о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним", - сказано в сообщении.

Напомним, что согласно принятому закону, разоблачителем будет считаться физическое лицо, которое сообщило о возможных фактах коррупционных правонарушений, если такая информация стала ему известна в связи с трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной деятельность, в связи с прохождением службы или обучения.

Обличителям гарантируется защита и конфиденциальность, а также материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы предмета коррупционного преступления или нанесенных государству убытков. Размер вознаграждения не может превышать 3000 минимальных зарплат, установленных на время совершения преступления. Деньги будут платить после обвинительного приговора. Если информация о преступлении поступила от нескольких разоблачителей, размер вознаграждения будут делить между ними в равных частях.

Вознаграждение предусмотрено, когда речь идет о суммах правонарушения, которые более чем в 5000 раз превышают прожиточный минимуму для трудоспособных лиц.

Сообщение о коррупции может быть анонимным. Оно будет подлежать рассмотрению, если указанная в нем информации касается конкретного лица и имеет фактические данные, которые могут быть проверены.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

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