Во фракции предлагают объединить действующие законы о медиа, ограничить монополию и запретить россиянам владеть украинскими СМИ.

Фракция "Слуга народа" разрабатывает законопроект "О медиа", которым предлагает регулировать сферу СМИ и социальные сети.

Об этом рассказал глава Комитета по гуманитарной и информационной политике Александр Ткаченко на заседании комитета, передает корреспондент LB.ua.

"Мы также хотели бы дать ответ на вопрос, как их (соцсети, - ред.) регулировать", - заявил Ткаченко, презентуя концепцию законопроекта.

Каким образом регулировать онлайн-медиа и соцсети, пока не определились.

"Если мы говорим о платформах общего доступа, то если они получают прибыль на украинской территории, то должны платить здесь налоги", - отметил Ткаченко.

Законопроект также предлагает объединить действующие законы о медиа, ограничить монополию, запретить россиянам владеть украинскими СМИ.

Фото: Диана Буцко Фото: Диана Буцко Фото: Диана Буцко Фото: Диана Буцко Фото: Диана Буцко Фото: Диана Буцко Фото: Диана Буцко Фото: Диана Буцко

Напомним, ранее сообщалось, что президент Зеленский поручил написать закон со стандартами новостей, но в Кабмине назвали это недоразумением.

6 ноября Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты, который собирается решать, кто является журналистом, а кто нет. В этот же день нардеп от "Слуги народа" Алексндр Ткаченко объявил, что его фракция готовит законопроект о СМИ, одни из положением которого будет "финансовый фэйр-плей". То есть медиа разрешат тратить не больше, чем они зарабатывают.

В этот же день министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что будет инициировать уголовную ответственность за манипуляции в СМИ.