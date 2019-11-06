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Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов

Президент утвердил положение о Совете и его персональный состав.

Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов
Владимир Зеленский
Фото: Пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов.

Об этом говорится в указе на сайте президента.

Согласно тексту Указа, Совет создан в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В состав Совета вошли:

  •     Миський Вадим Васильевич - общественный деятель, секретарь Совета (по согласованию)
  •     Бурмагин Александр Александрович - юрист (по согласию)
  •     Влащенко Наталья Викторовна - журналист, продюсер (по согласованию)
  •     Городецкая Ирина Олеговна - юрист (по согласию)
  •     Гуменюк Наталья Петровна - журналист (по согласию)
  •     Дуцик Диана Ростиславовна - общественный деятель (по согласию)
  •     Елизаров Павел Александрович - продюсер (по согласованию)
  •     Кречетов Максим Геннадьевич - журналист (по согласию)
  •     Лебедева Татьяна Яковлевна - общественный деятель (по согласию)
  •     Остапа Светлана Витальевна - журналист, редактор (по согласию)
  •     Писанко Людмила Александровна - редактор (по согласию)
  •     Попова Татьяна Валерьевна - общественный деятель (по согласию)
  •     Tомиленко Сергей Антонович - общественный деятель, журналист (по согласию)
  •     Шевченко Тарас Сергеевич - юрист, общественный деятель (по согласию)
  •     Штурхецкий Сергей Владимирович - общественный деятель (по согласию).

Напомним, Офис Президента анонсировал создание Совета по вопросам свободы слова еще в июле. Аналогичные советы с представителями региональных СМИ предлагается создать при каждой областной госадминистрации.

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