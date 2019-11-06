Президент Владимир Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов.
Об этом говорится в указе на сайте президента.
Согласно тексту Указа, Совет создан в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
В состав Совета вошли:
- Миський Вадим Васильевич - общественный деятель, секретарь Совета (по согласованию)
- Бурмагин Александр Александрович - юрист (по согласию)
- Влащенко Наталья Викторовна - журналист, продюсер (по согласованию)
- Городецкая Ирина Олеговна - юрист (по согласию)
- Гуменюк Наталья Петровна - журналист (по согласию)
- Дуцик Диана Ростиславовна - общественный деятель (по согласию)
- Елизаров Павел Александрович - продюсер (по согласованию)
- Кречетов Максим Геннадьевич - журналист (по согласию)
- Лебедева Татьяна Яковлевна - общественный деятель (по согласию)
- Остапа Светлана Витальевна - журналист, редактор (по согласию)
- Писанко Людмила Александровна - редактор (по согласию)
- Попова Татьяна Валерьевна - общественный деятель (по согласию)
- Tомиленко Сергей Антонович - общественный деятель, журналист (по согласию)
- Шевченко Тарас Сергеевич - юрист, общественный деятель (по согласию)
- Штурхецкий Сергей Владимирович - общественный деятель (по согласию).
Напомним, Офис Президента анонсировал создание Совета по вопросам свободы слова еще в июле. Аналогичные советы с представителями региональных СМИ предлагается создать при каждой областной госадминистрации.