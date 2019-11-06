Кабмин согласовал сроки проведения переписи населения

В правительстве определились со сроками проведения переписи населения в Украине.

Об этом информирует Офис омбудсмена в Facebook.

"В правительстве наконец окончательно согласовали сроки проведения всеукраинской переписи населения. Она состоится в ноябре-декабре в следующем году", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Офисе омбудсмена состоялась встреча представителя уполномоченного в сфере защиты персональных данных Николая Смука с представителями Государственной службы статистики Украины, где обсуждался вопрос соблюдения требований законодательства в сфере защиты персональных данных при проведении пробной переписи населения.

Накануне премьер Алексей Гончарук заявил, что средства на проведение переписи заложены в бюджет-2020.

Напомним, первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев "переписывали" еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн. человек.

Правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она была перенесена сначала на 2012, потом на 2013, затем на 2014, после чего на 2016-й год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло проведение Всеукраинской переписи населения - на 2020 год.

Представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук оценил проведение всеукраинской переписи населения в 4 млрд гривен. Команда президента заявляла, что намерена удешевить эту процедуру и провести перепись до конца этого года.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет оценил перепись в 5 млрд гривен. Он считает целесообразным сделать электронную перепись населения и использовать для этого смартфоны.