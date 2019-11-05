В госбюджете-2020 не заложили средств на "государство в смартфоне"

На приложение и портал государственных услуг "Дія", а также на обучение цифровым навыкам средства в проекте государственного бюджета на 2020 год не предусмотрены.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"На государство в смартфоне (приложение портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровых навыков и др.) бюджет не заложено. Есть 30,8 млн на поддержку текущих систем (сайты, серверы, шины), которые работали и раньше", - написал Федоров на своей странице в фейсбуке.

Министр заявил, что надеется на международную помощь и волонтерство, а также на финансирование в 2021 году.

"Делаю ставку на эффективную команду и международно-техническую помощь, государственно-частное партнерство, волонтерство. В нашем направлении, на этом этапе развития страны, нужно уметь достигать цели с ограниченным ресурсом. А диджиталлизация - это эффективность, трансформация, и, надеюсь влияние на увеличение бюджета на 2021", - отметил Федоров.

Ранее сообщалось, что Эстония поможет Украине создать "государство в смартфоне".

В июле президент Владимир Зеленский попросил украинцев пройти опрос для проекта "Государство в смартфоне".