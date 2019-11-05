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Следователи установили, кто сделал выстрел, из-за которого погиб пятилетний мальчик в Переяславе

Ему вменяют убийство по неосторожности.

Следователи установили, кто сделал выстрел, из-за которого погиб пятилетний мальчик в Переяславе
Фото: UAportal

Следователи Государственного бюро расследований сообщили окончательные подозрения по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе.

О результатах расследования на брифинге во вторник сообщил директор ГБР Роман Труба.

Главному фигуранту - инспектору полиции - сообщили о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности (ч.1 ст.119 Уголовного кодекса).

Следствие установило, что он стрелял по мишени, которая находилась перед лесопосадкой, не видел домов за ней и игравших там детей, но должен был осознавать, что стреляет из огнестрельного оружия и может нанести вред людям.

В результате стрельбы одна из пуль попала в ребенка.

"Пуля пролетела 50 метров и попала в камень, при этом срикошетила и еще пролетела 30 метров и попала в голову мальчика", - сказал Труба.

При этом он признал, что оружие, из которого выпустили эту пулю, так и не нашли.

Еще одному полицейскому сообщили окончательное подозрение в хулиганстве и незаконном обращении с оружием.

Кроме того, еще двум фигурантам дела - несовершеннолетнему и гражданскому лицу сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и хулиганстве.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком сотрудники полиции во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять по металлическим банкам и другим предметам. В ходе стрельбы одна из пуль попала в пятилетнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома.

Мальчик умер в больнице через три дня.

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Источник: "Українські новини"
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