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Переаттестацию не прошли 288 прокуроров Генпрокуратуры

Успешно сдали экзамен 795 человек из 988.

Переаттестацию не прошли 288 прокуроров Генпрокуратуры
Фото: segodnya.ua

Завершилось тестирование в рамках первого этапа аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины во исполнение Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Отмечается, что к сдаче экзамена в форме анонимного тестирования на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора было допущенные 1083 прокурора ГПУ, подавших заявления о намерении пройти аттестацию для перевода в Офис Генерального прокурора.

На тестирование не явились 95 человек.

Успешно сдали экзамен (то есть набрали необходимые 70 и более баллов из 100) - 795 человек из 988. Они будут допущены ко второму этапу аттестации - тестирование на общие способности и навыки.

Фото: gp.gov.ua

Напомним, 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1032 о реформе органов прокуратуры, который предусматривает создание Офиса генпрокурора вместо Генпрокуратуры. Также до 1 сентября 2021 года предлагается приостановить полномочия Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Кроме того, сотрудникам Управления специальных расследований ГПУ, которые занимаются расследованием дел по Майдану, предложили перейти на работу в Государственное бюро расследований. Это связано с тем, что с 20 ноября Генпрокуратура окончательно теряет функцию следствия.

Ранее ГПУ уволила троих прокуроров, расследовавших дела Майдана. Они были не согласны с механизмом переаттестации.

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