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Малюська нашел в Минюсте несколько ящиков со спрятанными письмами

"Судя по всему, на входной корреспонденции был установлен коррупционный фильтр".

Малюська нашел в Минюсте несколько ящиков со спрятанными письмами
Денис Малюська
Фото: Макс Требухов

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что в министерстве нашли ящики со скрытой входящей документацией.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Нашли несколько ящиков скрытой входящей корреспонденции, которая несла риски для схематозников, и которую сотрудники Минюста, ответственные за делопроизводство, спрятали вероятно по заказу третьих лиц", - отметил Малюська.

"Судя по всему, на входной корреспонденции был установлен коррупционный фильтр: на каких-то документах проставляли «минус» и он прятался, а потом - уничтожался. О каких-либо других важных документах сообщали заинтересованным лицам. А совсем никому не нужный хлам сразу брался в официальную работу", - добавил министр.

Он также отметил, что почти все документы были "отфильтрованы" до его прихода в Минюст, но есть и несколько свежих.

"Приношу свои извинения перед теми, кто не получил своевременные ответы на свои сообщения и жалобы. Очищение власти продолжается. Правоохранительные органы уведомлены. Мы обязательно отреагируем и приведем в чувства, кто еще не понял, что страна изменилась", - подчеркнул Малюська.

Фото: Денис Малюська

Фото: Денис Малюська

Напомним, 29 августа Рада назначила новый Кабмин, в том числе министра юстиции Малюську. В начале октября новый глава министерства рассказал о планируемых нововведениях.

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