Российский депутат посетил Золотое после отвода украинских войск
Российский депутат посетил Золотое после отвода украинских войск
Как смотреть ТВ онлайн, если закодирован спутник
Новости компанийКак смотреть ТВ онлайн, если закодирован спутник
Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата
Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
Певица Maruv получила награду MTV Europe Music Awards как лучшая российская исполнительница
Певица Maruv получила награду MTV Europe Music Awards как лучшая российская исполнительница
Россия задержала медицинскую эвакуацию военного атташе США, - NYT
Россия задержала медицинскую эвакуацию военного атташе США, - NYT
В Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития
В Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития
"Клоунократії" потрібна альтернатива
"Клоунократії" потрібна альтернатива
За завісою Кабміну
За завісою Кабміну
ГлавнаяПолитика

Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева

Фото: bihus.info

Скандальный прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик построил себе этаж на крыше дома "Дипломат Хол" в центре Киева.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

Строительные работы начались в 2015 году, когда Кулик был военным прокурором сил АТО. Весной 2019 года строительство активизировалось, и, как выяснили журналисты, делается это без каких-либо разрешений.

Фото: bihus.info

"Дипломат Хол" находится на Жилянской улице. Кулик и мать его детей Ирина Нимец владеют двумя квартирами в этом жилом комплексе, а Нимец, кроме того, принадлежат 88 квадратных метров на крыше дома.

Доступ сюда есть только у этих двух людей.

Напомним, в сентябре сообщалось, что Кулик не прошел аттестацию для перехода в Офис генпрокурора.

В 2016 году Кулику предъявляли обвинения в незаконном обогащении, так как он владел крупными денежными активами, квартирами в центре Киева и дорогим внедорожником. В разгар этого дела его перевели из военной прокуратуры на пост начальника международного отдела ГПУ. На этой должности Кулик начал заниматься делом Burisma и Хантера Байдена.

В апреле 2017 года генпрокурор Юрий Луценко говорил, что Кулик - эффективный сотрудник.

В апреле 2019 года Кулик просил Луценко открыть уголовное производство против замгенпрокурора Евгения Енина относительно его содействия участникам организованной преступной группы бизнесмена Сергея Курченко. По делу этому делу Кулик вынес сообщения о подозрении экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, замглавы Администрации Алексею Филатову и экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также