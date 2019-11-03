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Движение по Южному мосту в Киеве полностью открыли

С 8 октября мост был частично перекрыт в связи с заменой деформационного шва.

Движение по Южному мосту в Киеве полностью открыли
Фото: facebook.com/kievavtodor

Движение по Южному мостовому переходу в Киеве полностью открыли.

Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".

"Работы по замене 27-го деформационного шва закончились", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kievavtodor

В "Киевавтодоре" отмечают, что капремонт деформационных швов ранее почти не проводили. 27 швов заменили в течение последних 5 лет. Всего же на Эстакадной части 46 швов.

"Эти металлические конструкции спасают сооружение от температурных расширений. Работы по замене деформационных швов проводили бы скорее, если бы на время ремонта движение полностью перекрывали. Но из-за отсутствия других мостов в южном направлении такие ограничения невозможны", - пояснили в корпорации.

В ведомстве отметили, что хотя ремонт закончился, на мосту возможные заторы.

"Сооружение выдерживает нагрузку почти 6 раз больше, чем проектные (сейчас 110 тыс. автомобилей в сутки, запроектирован для 18-20 тысяч). Поэтому улучшить транспортную ситуацию на Южном мостовом переходе может строительство нового здания южнее Киева", - указали в "Киевавтодоре".

Южный мост был частично перекрыт в связи с заменой деформационного шва с 8 октября.

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