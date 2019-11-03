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Лошадь, которая травмировала 15-летнюю девушку во Львове, усыпили

У животного были переломаны обе передние ноги, поэтому шансов ее спасти не было.

Лошадь, которая травмировала 15-летнюю девушку во Львове, усыпили
Фото: https://www.facebook.com/igor.zinkevych

Во Львове усыпили лошадь, которая, испугавшись петарды, снесла лавку и травмировала 15-летнюю девушку. Об этом местному изданию Zaxid.net сообщила владелица "Каретного двора" Валентина Банас. 

По ее словам, у кобылы были переломаны обе передние ноги, поэтому шансов ее спасти не было.

Банас рассказала, что фейерверки на проспекте Свободы запускали иностранцы. Кучер делал им замечания, но они не реагировали. В результате пара лошадей, запряженных в туристическую карету, побежали по пешеходной части проспекта, где в тот момент гуляли десятки людей.

Чтобы избежать значительных жертв, кучеру удалось развернуть напуганных лошадей в сторону, где они врезались в скамейку. В результате 15-летняя девушка получила открытый перелом левой голени, а одна из лошадей переломала себе обе передние ноги.

Банас подчеркнула, что будет помогать с лечением девушки.

Она рассказала, что шестилетняя кобыла Фауна снималась в фильмах и принимала участие в фестивалях.

По словам пресс-секретаря Нацполиции Львовской области Светланы Добровольской, фейерверки запускали трое мужчин и одна женщина. Полицейские пока пытаются их разыскать.

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