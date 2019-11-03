Пролетая над Китаем
Пролетая над Китаем
В Киеве сотрудник ночного клуба до смерти избил 25-летнего посетитиля
В Киеве сотрудник ночного клуба до смерти избил 25-летнего посетитиля
Ровенский аэропорт закрыл единственный рейс
Ровенский аэропорт закрыл единственный рейс
В Киеве жители перекрыли улицу из-за стройки в парке "Кристерова горка" (обновлено)
В Киеве жители перекрыли улицу из-за стройки в парке "Кристерова горка" (обновлено)
Суд отпустил Дубневича под залог 100 млн гривен
Суд отпустил Дубневича под залог 100 млн гривен
«Ни да, ни нет». Что решила Польская Православная Церковь относительно украинской автокефалии?
«Ни да, ни нет». Что решила Польская Православная Церковь относительно украинской автокефалии?
​Министр обороны прокомментировал слова Климкина о военном ударе России по югу Украины
​Министр обороны прокомментировал слова Климкина о военном ударе России по югу Украины
В Кировоградской области 18-летний парень попал в реанимацию из-за отравления грибами
В Кировоградской области 18-летний парень попал в реанимацию из-за отравления грибами
В Киеве арестовали директора лесхоза, предложившего $100 тыс. детективу НАБУ
В Киеве арестовали директора лесхоза, предложившего $100 тыс. детективу НАБУ
ГлавнаяОбществоЖизнь

В понедельник в Киеве ночью небольшой дождь, до +17 градусов

Порывы ветра 15- 20 м/с. 

В понедельник в Киеве ночью небольшой дождь, до +17 градусов
Фото: EPA/UPG

4 ноября в Киеве ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

В Западных областях облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +5..+10, днем +14..+19.

В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем значительный дождь, температура ночью +2..7, днем +11..+16.

В Моршине ночью местами небольшой дождь, температура ночью +7..+9, днем +17..+19.

В Трускавце ночью местами небольшой дождь, температура ночью +7..+9, днем +17..+19.

В Сваляве ночью местами дождь, днем значительный дождь, температура ночью +7..+9, днем +15..+17.

В Северных областях облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +4..+9, днем +13..+18.

В Центральных областях облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +4..+9, днем +13..+18.

Восточные области - облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2 ..+3, днем +10..+15.

В Южных областях облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +4..+9, днем +16..+21.

В Крыму - облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +5..+10, днем +16..+21.

Ялта - без осадков. Температура ночью +7..+9, днем +17..+19.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы:
Новости по теме:

Читайте также