В понедельник в Киеве ночью небольшой дождь, до +17 градусов

4 ноября в Киеве ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

В Западных областях облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +5..+10, днем +14..+19.

В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем значительный дождь, температура ночью +2..7, днем +11..+16.

В Моршине ночью местами небольшой дождь, температура ночью +7..+9, днем +17..+19.

В Трускавце ночью местами небольшой дождь, температура ночью +7..+9, днем +17..+19.

В Сваляве ночью местами дождь, днем значительный дождь, температура ночью +7..+9, днем +15..+17.

В Северных областях облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +4..+9, днем +13..+18.

В Центральных областях облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +4..+9, днем +13..+18.

Восточные области - облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2 ..+3, днем +10..+15.

В Южных областях облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +4..+9, днем +16..+21.

В Крыму - облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +5..+10, днем +16..+21.

Ялта - без осадков. Температура ночью +7..+9, днем +17..+19.