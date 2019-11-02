Зеленского в Тернополе встретили криками "Позор"
Зеленского в Тернополе встретили криками "Позор"
Макрон в интервью правому журналу упомянул "нелегальные украинские банды"
Макрон в интервью правому журналу упомянул "нелегальные украинские банды"
Депутатка "Слуги народа" расплакалась из-за игнорирования ее правок
Депутатка "Слуги народа" расплакалась из-за игнорирования ее правок
​Министр обороны прокомментировал слова Климкина о военном ударе России по югу Украины
​Министр обороны прокомментировал слова Климкина о военном ударе России по югу Украины
МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона о "нелегальных украинских бандах"
МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона о "нелегальных украинских бандах"
Заседание Рады началось с конфуза с электронной регистрацией
Заседание Рады началось с конфуза с электронной регистрацией
Успеть до ноября. Как неприкосновенность Дубневича рассорила «Слуг»
Успеть до ноября. Как неприкосновенность Дубневича рассорила «Слуг»
Яременко написал заявление об увольнении с должности главы комитета Рады (обновлено)
Яременко написал заявление об увольнении с должности главы комитета Рады (обновлено)
Климкин "уверен" в военном ударе России по югу Украины
Климкин "уверен" в военном ударе России по югу Украины
ГлавнаяОбществоВойна

С начала дня на Донбассе произошло шесть обстрелов

Возле Новогригорьевки стреляли из минометов калибра 120 мм.

С начала дня на Донбассе произошло шесть обстрелов
Фото: Макс Требухов

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло шесть обстрелов, потерь среди украинских военных не было.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил, которая проходит на Донбассе.

Незаконные вооруженные формирования в субботу использовали минометы калибра 120 мм, а также РПГ, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Стреляли возле Новогригорьевки, Талаковки, Водяного, Авдеевки, Новозвановки и Новолуганского.

Напомним, что 1 ноября на Донбассе боевики 13 раз обстреляли позиции ООС, а 31 октября - 15 раз.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также