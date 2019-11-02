С начала дня на Донбассе произошло шесть обстрелов

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло шесть обстрелов, потерь среди украинских военных не было.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил, которая проходит на Донбассе.

Незаконные вооруженные формирования в субботу использовали минометы калибра 120 мм, а также РПГ, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Стреляли возле Новогригорьевки, Талаковки, Водяного, Авдеевки, Новозвановки и Новолуганского.

Напомним, что 1 ноября на Донбассе боевики 13 раз обстреляли позиции ООС, а 31 октября - 15 раз.