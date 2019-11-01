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Боевики пять раз открывали огонь на Донбассе, о потерях среди ВСУ не сообщается

Штаб ООС заявил о завершении этапа разведения сил в Золотом.

Боевики пять раз открывали огонь на Донбассе, о потерях среди ВСУ не сообщается
Фото: Макс Левин

С начала текущих суток российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела: дважды вблизи Старогнатовки, а также у Новогнатовки.

В районе ответственности  группировки "Север" зафиксировано два обстрела: у Майорска и в районе Луганского.

В результате обстрелов потерь среди ВСУ не было.

"Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Представители СММ ОБСЕ, в том числе с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий", - добавили в штабе.

Напомним, по данным разведки, РФ усиливает оккупационные войска на Донбассе.

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