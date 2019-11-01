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​В Тернополе обнаружили большой нелегальный песчаный карьер

Песок копали под видом благоустройства территории.

Фото: СБУ

В Тернополе обнаружили большой нелегальный песчаный карьер, который вырыли рядом со зданием юридического факультета Тернопольского национального экономического университета и спортивным полем.

Об этом говорится на сайтах прокуратуры Тернопольской области и Службы безопасности Украины.

Под видом работ по благоустройству территории строительная компания вывезла с участка сотни грузовиков песка, который затем использовался при строительстве многоэтажных новостроек и ремонте дорог. По предварительной информации, песок продавали без уплаты обязательных платежей коммунальным и государственным предприятиям.

Стоимость убытков оценивается в 20 млн гривен.

Фото: tern.gp.gov.ua

Фото: ovid.com.ua

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса - нарушение правил использования недр.

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