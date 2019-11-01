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Зеленский представил тернопольского губернатора

Главой Тернопольской областной государственной администрации назначен Игорь Сопель.

Зеленский представил тернопольского губернатора
Игорь Сопель

Президент Владимир Зеленский назначил главой Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.

Зеленский представил его в ходе поездки в Тернопольскую область.

Игорь Сопель родился 16 сентября 1974 года в городе Хоросткове Гусятинского района, Тернопольской области. Окончил Тернопольский государственный технический университет, после окончания получил квалификацию инженер-механик.

В 2003 году начал предпринимательскую деятельность.

С 2010 по 2019 годы руководил Хоростковским региональным структурным подразделением ООО "Агробизнес", с 2017 года - руководитель Федерации футбола в Хоросткове. 

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Источник: "Украинские новости"
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