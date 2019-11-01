Зеленский представил тернопольского губернатора

Президент Владимир Зеленский назначил главой Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.

Зеленский представил его в ходе поездки в Тернопольскую область.

Игорь Сопель родился 16 сентября 1974 года в городе Хоросткове Гусятинского района, Тернопольской области. Окончил Тернопольский государственный технический университет, после окончания получил квалификацию инженер-механик.

В 2003 году начал предпринимательскую деятельность.

С 2010 по 2019 годы руководил Хоростковским региональным структурным подразделением ООО "Агробизнес", с 2017 года - руководитель Федерации футбола в Хоросткове.